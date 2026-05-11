Cocos cerró su mejor año con ingresos que superaron los US$ 70 millones

El grupo financiero Cocos, que cuenta con más de 2 millones de usuarios, registró en 2025 su mejor desempeño financiero y operativo desde su fundación, de acuerdo con los estados financieros presentados ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Cocos alcanzó ingresos por US$ 49,7 millones, un 75% más que el año anterior, ubicándose entre las compañías de mayor escala dentro de la industria de Alycs en Argentina. En 2021, su primer año de operación, esos ingresos eran de US$ 1,5 millones. El crecimiento refleja un cambio de escala impulsado por un modelo basado en tecnología y la expansión de su base de inversores, informó la compañía.

Durante el período, Cocos alcanzó un EBITDA ajustado de US$ 25 millones, un patrimonio neto superior a US$ 45 millones y más de US$ 2.000 millones en activos bajo administración, consolidando cinco años consecutivos de crecimiento. En términos anualizados, sus ingresos ya superan los US$ 70 millones.

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Uno de los principales motores de crecimiento en 2025 fue Cocos Asset Management, la unidad de fondos comunes de inversión de la compañía, que superó los US$ 1.200 millones bajo administración, un crecimiento del 200% interanual, y se posicionó entre las gestoras independientes de mayor expansión del mercado local. Productos como Cocos USD estuvieron entre los más demandados del período y sumaron cientos de miles de inversores.

El crecimiento exponencial de los fondos le permitió a la compañía tomar un rol muy relevante en las colocaciones de deuda privada y pública. De esta forma se logra que el ahorro privado se convierta en financiamiento para empresas que producen, emplean y exportan. En 2025, actuó como colocador en más de 30 emisiones de deuda corporativa por más de US$ 150 millones, en sectores como energía, banca, agroindustria y consumo. Eso no es un efecto secundario del negocio, es parte del propósito de contribuir a un mercado de capitales más amplio, accesible y útil para la economía real.

“2025 marca un punto de inflexión para Cocos. Fue el mejor año en nuestra historia y, al mismo tiempo, una validación del modelo que venimos construyendo desde el inicio: una compañía financiera enfocada en producto, rentable y con capacidad de escalar”, señaló Nicolás Mindlin, presidente y cofundador de la compañía. Y agregó: “La rentabilidad es un valor clave del ADN de Cocos, no solo porque es la única forma de construir a largo plazo, sino también porque entendemos que la confianza de nuestros clientes requiere un negocio sustentable, capaz de crecer sin depender de capital externo”.

Durante 2025, la compañía avanzó en la adquisición de una entidad bancaria como parte de su estrategia de construir un ecosistema financiero cada vez más integrado. El objetivo es incorporar más soluciones dentro de la misma plataforma (invertir, ahorrar, operar y financiarse) simplificando la experiencia del usuario y reduciendo la dependencia de terceros.

El perfil de Cocos

Desde su creación, Cocos apostó por un modelo centrado en la tecnología y en la simplificación del acceso al mercado de capitales. En una industria históricamente percibida como compleja para el inversor minorista, la compañía desarrolló una plataforma orientada a reducir barreras de entrada, mejorar la experiencia de usuario y ampliar la base de inversores.

“Pocas empresas del sector hacen públicos sus estados contables. Nosotros elegimos hacerlo porque ser transparentes es lo que nos trajo hasta acá. Hoy somos casi 200 personas trabajando para resolver necesidades reales, simplificar las inversiones y contribuir a un mercado de capitales más grande”, afirmó Ariel Sbdar, CEO y cofundador de Cocos.

Con una estructura financiera sólida y un crecimiento sostenido, Cocos informó que proyecta continuar expandiendo su ecosistema de servicios financieros y acelerar su crecimiento en América Latina, una región donde millones de personas todavía tienen acceso limitado a herramientas de inversión.

LM