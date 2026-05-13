La Rioja participa de la marcha federal universitaria en defensa de la educación pública

La Rioja volvió a expresar este martes un fuerte respaldo a la universidad pública con una multitudinaria convocatoria en el marco de la nueva Marcha Federal Universitaria, realizada en simultáneo en distintas ciudades del país para reclamar mayor financiamiento educativo y rechazar el ajuste sobre el sistema universitario nacional.

La movilización riojana tuvo como epicentro las inmediaciones de la Universidad Nacional de La Rioja y reunió a estudiantes, docentes, no docentes, graduados, organizaciones sindicales, sectores sociales y familias enteras que participaron de una jornada marcada por la defensa de la educación pública, gratuita y federal.

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Con banderas, carteles y cánticos en defensa de la universidad pública, las columnas avanzaron en un clima de amplia participación ciudadana y con fuerte presencia juvenil, aunque también acompañadas por trabajadores, profesionales y referentes de distintos sectores de la comunidad.

La convocatoria local se dio en el marco de la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la asunción del presidente Javier Milei y replicó el reclamo que tuvo su acto central en Plaza de Mayo, donde universidades de todo el país exigieron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y advirtieron sobre la crítica situación presupuestaria que atraviesan las casas de altos estudios.

En La Rioja, la protesta volvió a poner en evidencia el rol estratégico que tiene la universidad pública en las provincias del interior, donde miles de estudiantes encuentran en la educación superior una herramienta de movilidad social y desarrollo profesional.

Durante la jornada, referentes universitarios y gremiales advirtieron sobre las dificultades para sostener el funcionamiento académico, científico y administrativo frente al atraso presupuestario y la pérdida del poder adquisitivo de docentes y trabajadores universitarios.

“La universidad pública no se vende, se defiende” fue una de las consignas más repetidas durante una movilización que mostró una fuerte adhesión social y que volvió a colocar al conflicto universitario en el centro de la agenda pública nacional.

La protesta en la capital riojana se desarrolló de manera pacífica y formó parte de una jornada federal que incluyó movilizaciones en las 23 provincias argentinas y en más de 45 ciudades del país.