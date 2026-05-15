Mario Ishii fue distinguido en EEUU por su liderazgo global con un doctorado Honoris Causa

El senador Mario Ishii, este extraordinario estadista Bonaerense de Argentina recibe nuevamente los honores de un reconocimiento otorgado por Universidades a personas con méritos excepcionales en ámbitos académicos, científicos, artísticos o sociales. En esta oportunidad, la Universidad del Medio Oeste situada en Wentzville, Missouri-EEUU -en el marco del 40° aniversario de esa Casa de Altos Estudios- brindó una validación institucional al vicepresidente de LATAM UNESCO por su extraordinaria trayectoria.

El Vicepresidente de LATAM UNESCO, Dr. Mario Ishii, por su «acción ejemplar» en favor de llenar de hijos de trabajadores y trabajadoras las Universidades Públicas, buscando unir el saber académico con la realidad de cada Ciudad del Aprendizaje, recibe un reconocimiento que distingue el legado social y la coherencia ética sostenida en el tiempo.

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La «Laudatio» brindada por el presidente y fundador de la Universidad del Medio Oeste, Dr. James Song, elogió con creces los méritos del Dr. Mario Ishii, antes de entregarle el diploma y la medalla que lo distingue con el título honorífico de «Dr. en Filosofía en Liderazgo Global».

El nuevo Doctorado Honoris Causa que recibió el vicepresidente 1° del Senado Bonaerense, Dr. Mario Ishii, es el reconocimiento a una voz que nunca se quebró. En tiempos donde el conocimiento a veces se aleja de la realidad, su labor nos recuerda que no hay verdadera excelencia académica si no hay compromiso con la soberanía y la justicia social. Con certeza, una distinción a la lealtad de sus convicciones, que repercute con creces en las distintas Ciudades del Aprendizaje.

Todavía retumba la relevancia estratégica del intercambio de experiencias académicas en la región y el mundo, para las «Ciudades del Futuro» del pasado 23 de abril desarrolladas en el «1° Encuentro anual de la Red Argentina de ciudades del aprendizaje UNESCO». Fueron tres jornadas históricas en José C. Paz donde la tecnología y la inclusión social, marcaron la agenda internacional, al igual que en los foros de Arabia Saudita, Corea del Sur, República de la India y Latinoamérica, donde el Dr. Mario Ishii impulsó con un fuerte liderazgo fortalecer los aprendizajes y preparar a las nuevas generaciones para los desafíos del siglo XXI.

Conclusión

Es más que un diploma, es el reflejo de una vida entera puesta al servicio de una causa colectiva, poniendo de relieve que el conocimiento es la herramienta más poderosa para transformar la realidad, combatir la ignorancia y abrir puertas hacia lo desconocido.

En su trayectoria, la experimentada acción política en beneficio de la Educación de la región y el Mundo, no ha sido una herramienta neutral, sino un instrumento para despertar conciencias y romper las cadenas de la desigualdad.

En Argentina, desde José C. Paz, el corazón profundo del conurbano bonaerense, el Dr. Mario Ishii ha sembrado un «Polo Universitario Internacional» firmando recientemente nuevos convenios con universidades de China, Estados Unidos y Corea para incorporar carreras de tecnología e inteligencia artificial. Hoy cosecha la gratitud de un Pueblo que estudia.

Una firme coherencia política con la idea de transformar el dolor o la desigualdad en conquistas colectivas.Ahora, un nuevo galardón que consolida su liderazgo global, interpela cada paso del Dr. Mario Ishii y, recuerda que el título más grande es el que le otorga el afecto del Pueblo.