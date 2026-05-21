Juventus Lyrica levanta el telón del Teatro Avenida con un clásico para que todos se animen a la ópera: Madama Butterfly

Estrenada en 1904, esta joya del repertorio cuenta la vida de la joven geisha Cio-Cio San, quien lo arriesga todo por el amor de un oficial norteamericano. La ilusión, la entrega absoluta y el inevitable choque de culturas dan lugar a uno de los finales más conmovedores de la historia de la ópera. Madama Butterfly atrapa de principio a fin gracias a una música de belleza incomparable, donde Puccini lleva la orquestación a un nivel casi cinematográfico. Es un viaje musical de alto vuelo que se vive con el corazón en la mano, capaz de conquistar por igual a melómanos exigentes y a quienes descubren el género por primera vez.

Las funciones se llevarán a cabo los días 5, 7, 12 y 13 de junio en el histórico Teatro Avenida, ubicado en Av. de Mayo 1222 (CABA). Podés seguir todas las novedades de la sala en su cuenta de Instagram @teatro.avenida y adquirir tus entradas de forma anticipada a través de la plataforma Ticketek.

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Así está compuesto el gran elenco de Madama Butterfly

Cio-Cio-San: Monserrat Maldonado – Sofía Gaia Godoy

@monchemaldonado - @sofiagodoyg

Pinkerton: Ramiro Pérez – Marcelo Gómez

@ramiropereztenor - @tenormarcelogomez

Suzuki: Daniela Prado @danielapradomezzo

Sharpless: Alfredo Martínez Torres @alfredomtbaritono

Bonzo: Mario De Salvo @marioedesalvo

Príncipe Yamadori: Jerónimo Vargas Gómez @jerovargasg

Goro: Santiago Delpiano @santiagodelpianotenor

Dirección escénica: Ana D’Anna @anadanna7

Dirección musical: André Dos Santos @conductor_dossantos

Diseño de vestuario: María Jaunarena @mariajaunarena

Escenografía e iluminación: Gonzalo Córdoba @gonzaloemicordova

ANA D’ANNA

Es egresada del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, donde se graduó con medalla de oro (Premio Hina Spani). Estudió teatro con Goly Bernal, Julio Castronuovo, Hedy Crilla y Augusto Fernandes, y música con Guillermo Graetzer (armonía y composición), Leo Schwarz y María Kallay (canto). Se formó en danza, mimo y clown con Igón Lerchundi, Roberto Escobar, María Fux y Beatriz Amabile. Inició sus estudios de dibujo y pintura con Elena Visnia y los continuó en la Escuela de Pintura de Guillermo Roux, donde también fueron sus maestras Teresa Dürmuller y Anna Rank.

Además se perfeccionó con Ernesto Pesce. Ofreció recitales de canto en Argentina, Francia y España, y grabó cuatro discos. Sus canciones se editaron en dos libros (uno de ellos ilustrado por el pintor argentino Raúl Soldi) y muchas de ellas han sido interpretadas por Domingo Cura, Mercedes Sosa, Amelita Baltar, Los Arroyeños y Eduardo Falú, entre otros. En 1998 ideó Juventus Lyrica y desde 1999 trabaja como su directora artística. Desde entonces ha dirigido 37 de las 95 óperas que produjo la Asociación. En los años 2004, 2006, 2007, 2010 y 2011 fue nominada al Premio ACE (Asociación Cronistas del Espectáculo de la Argentina) a la mejor régie por las óperas Don Giovanni, Tosca, Rigoletto, La viuda alegre y La Cenerentola y en 2009 lo ganó por su régie de Las bodas de Fígaro.

También fue nominada en 2006 por la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina por la régie de Falstaff de G. Verdi y en 2010 lo ganó por La Cenerentola. En 2009 recibió además una mención especial de esta entidad por su trabajo para La solterona y el ladrón de Gian Carlo Menotti. Recibió también el premio Atrevidas en 2006 y en 2005 fue nombrada Miembro Honorario del CAMU (Consejo Argentino de la Música) dependiente de la UNESCO.

ANDRÉ DOS SANTOS

Director, coach y pianista. Nacido en Brasil, comenzó a tocar piano a los once años. Fue ganador del Concurso Instrumentistas Jóvenes en Bahía (1989). De inmediato comenzó una intensa actividad musical como solista, música de cámara y acompañamiento en festivales en Brasil, Grecia y Austria. Admitido en el Centre de Formation Lyrique de l’Opéra de Paris (2001), se perfeccionó con Janine Reiss, Irene Kudela, Robert Kettelson, Margaret Singer y Frank Maus, donde fue preparador musical y director asistente en varias producciones: Capriccio, Falstaff, Un baile de máscaras, La traviata, Los siete pecados capitales, Gianni Schicchi, Los cuatro rústicos y Liebeslieder Walzer.

Trabajó con directores de renombre mundial como Christian Thielemann, James Conlon, Steuard Bedford, John Nelson, Jesús López-Coboz, Ulf Schirmer y Semion Bishkov, entre otros. Fue invitado regular como preparador musical del Festival Amazonas de Ópera (Manaus); trabajó en Sansón y Dalila, Los troyanos, La vieparisienne, Diálogos de carmelitas, Tristán e Isolda, Suor Angelica, El esclavo, Peleas y Melisande, Carmen, Lucia di Lammermoor, Un baile de máscaras y Manon Lescaut, entre otras. También fue invitado como preparador musical y director asistente en El murciélago, Wozzeck, El niño y los sortilegios, La hora española, La viuda alegre y Manon Lescaut para Juventus Lyrica. Fue coach titular en Angers-Nantes Opéra (Francia) entre 2004 y 2009.

Trabajó como preparador musical, director de masterclasses en Estados Unidos, Francia, Chile, México, China y Reino Unido. En 2005 recibió el premio Bösendorfer de coach vocal en el concurso Hans Gabor Belvedere en Viena. En 2010 fundó en la ciudad de México la Asociación Offenbach Operetta Studio, donde fue director general y artístico, con la finalidad de difundir la obra de Jacques Offenbach. Su trabajo como director de orquesta ha sido ampliamente reconocido por el público y la prensa, sobre todo en el repertorio de Benjamin Britten. Dirigió Otra vuelta de tuerca para Juventus Lyrica (2012) y el estreno en México de La violación de Lucrecia. Recientemente fue director huésped de Solistas Ensamble de Bellas Artes (México), con quien grabó un CD con las obras corales del compositor mexicano Federico Ibarra. También para Juventus Lyrica dirigió Los cuentos de Hoffmann (2014) y La viuda alegre (2016). Fue director adjunto en la temporada de ópera y conciertos y coordinador pedagógico de la Academia de Ópera en el Theatro Sao Pedro (San Pablo, Brasil), donde ha dirigido Las bodas de Fígaro,

El amor de los tres reyes, Poranduba, Oedipus Rex, Los cuentos de Hoffmann, Falstaff y el estreno latinoamericano de la ópera de Prokofiev, Bodas en el monasterio. En 2026 dirigió en Brasil una nueva versión de Orfeo en los infiernos (J. Offenbach).

Contacto: Instagram https://www.instagram.com/juventuslyrica/ - Web www.juventuslyricar.ar