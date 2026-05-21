Sabores patrios: siete propuestas para celebrar el 25 de Mayo entre fuegos, vinos y cocina criolla

Locros norteños cocidos lentamente, empanadas recién horneadas, cordero patagónico al disco, vinos de alta gama y escapadas boutique forman parte de las experiencias que distintos restaurantes, hoteles y bodegas prepararon para celebrar una de las fechas más emblemáticas del calendario argentino.

El 25 de Mayo tiene aroma a cocina lenta, a brasas encendidas, a vino servido en copa y a recetas que atraviesan generaciones. Este año, algunos de los espacios gastronómicos y hoteleros más destacados de Buenos Aires y Mendoza invitan a celebrar la fecha patria con propuestas que reinterpretan la tradición argentina desde una mirada contemporánea, sofisticada y profundamente emocional.

Locros criollos elaborados con maíz blanco, zapallo y carnes seleccionadas; empanadas de carne cortada a cuchillo y humita; cordero patagónico al disco de arado con vegetales de estación; humitas cremosas, cabutia al rescoldo y grandes vinos argentinos se convierten en protagonistas de experiencias pensadas para disfrutar en familia, con amigos o en pareja.

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Desde esquinas icónicas de Palermo hasta hoteles históricos y bodegas al pie de la Cordillera, estas propuestas invitan a celebrar la identidad argentina alrededor de la mesa.

EL LOCRO MÁS EMBLEMÁTICO DE PALERMO

Lo de Jesús & La Malbequería

Hablar de tradición argentina es hablar de buena carne, grandes vinos y recetas que conectan con la memoria afectiva. Y en ese universo, Lo de Jesús y La Malbequería se consolidan como dos referentes indiscutidos de la escena gastronómica porteña.

Este 25 de Mayo, la icónica esquina de Gurruchaga y Cabrera vuelve a rendir homenaje a la cocina patria con su ya clásico locro tradicional, creado por el chef Darío Gualtieri e inspirado en la receta familiar de su abuela santiagueña.

La propuesta combina maíz blanco partido, zapallo criollo, porotos, carnes seleccionadas, panceta, pimentón y salsa picante casera en un plato abundante, reconfortante y profundamente argentino.

La experiencia se completa con el entorno único de ambos espacios: Lo de Jesús, “el templo de la carne y el vino”, y La Malbequería, hogar de una de las selecciones de Malbec más importantes del país, con más de 350 etiquetas federales de norte a sur.

Ideal para quienes buscan vivir el 25 de Mayo entre fuegos, vinos y cocina criolla en una de las esquinas gastronómicas más emblemáticas de Palermo.

Información útil:

• Dirección: Gurruchaga 1406, Palermo, Buenos Aires.

• Teléfono: +54 11 3943-1734

• Instagram: @lodejesus @lamalbequeria

• Horarios: Abierto todos los días de 12:00 a 01:00.

EL LOCRO PATRIO QUE LLEGA A CASA

Lo de Jesús Delivery

Para quienes prefieren celebrar puertas adentro, Lo de Jesús Delivery vuelve a llevar el sabor patrio a cada mesa con su tradicional locro disponible en todas sus sucursales.

Con la misma calidad que distingue a su propuesta gastronómica presencial, esta versión delivery propone disfrutar uno de los platos más representativos de la cocina argentina sin salir de casa.

Sabroso, abundante y elaborado con el sello característico de la marca, el locro combina maíz blanco, zapallo, carnes seleccionadas y condimentos tradicionales en una receta pensada para compartir en familia durante una de las fechas más emblemáticas del año.

Información útil:

• Pedidos: App Tucán y todas las plataformas de delivery

• Instagram: @lodejesudelivery

UN 25 DE MAYO ENTRE HISTORIA Y ELEGANCIA

Savoy Hotel Buenos Aires

En pleno corazón de Buenos Aires, el histórico Savoy Hotel propone una experiencia que combina tradición, elegancia y gastronomía argentina en uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad.

Del 18 al 25 de mayo, el icónico Lobby Bar Imperio —Bar Notable de la Ciudad— presenta un menú especial diseñado para homenajear la cocina argentina en un entorno clásico y sofisticado.

La experiencia incluye degustación de empanadas de humita y carne cortada a cuchillo con salsa yasgua, locro norteño preparado con receta criolla y tocino del cielo como cierre dulce, acompañado por una copa de vino o bebida sin alcohol.

Una invitación a celebrar la fecha patria entre sabores tradicionales y la elegancia característica de uno de los hoteles más icónicos de Buenos Aires.

Información útil:

• Web: https://www.savoyhotel.com.ar

• Mail: [email protected]

• Tel: +54 11 4370-8000

CORDERO AL DISCO Y ESPÍRITU URBANO

Revire Brasas Bravas

En plena Avenida Corrientes, Revire Brasas Bravas propone celebrar el 25 de Mayo con una mirada contemporánea sobre la tradición argentina.

La propuesta pone en primer plano un plato profundamente ligado a la cocina de campo: cordero patagónico cocido al disco de arado con vegetales de estación, vino Malbec y hierbas aromáticas.

Cocido lentamente para potenciar cada sabor, el plato puede acompañarse con cabutia al rescoldo, humita norteña con salsa yasgua, arroz revirado o las clásicas papas Revire.

Una propuesta ideal para quienes buscan una experiencia criolla con identidad argentina y espíritu urbano en una de las avenidas más vibrantes de la ciudad.

Información útil:

• Dirección: Av. Corrientes 1124

• Instagram: @revirebrasasbravas

• Web: https://revirebrasasbravas.com.ar/

• Horarios: Todos los días de 12 a 01 hs

EL RITUAL ARGENTINO DE LA PARRILLA

República del Fuego

Para quienes entienden que celebrar la identidad argentina también implica rendir homenaje al fuego y a la parrilla, República del Fuego aparece como una parada obligada.

Ubicado en Recoleta y distinguido por la Guía Michelin con el reconocimiento Bib Gourmand, este restaurante propone una experiencia donde las carnes premium cocidas a las brasas, los vinos argentinos y el culto al producto son protagonistas absolutos.

Más que una cena, República del Fuego propone vivir el 25 de Mayo desde una mirada contemporánea y sofisticada de la cultura parrillera argentina.

Información útil:

• Ubicación: Juncal 2682/4, CABA

• Instagram: @republicadelfuego

• Horarios: Martes a sábados de 19 a 02 hs y domingos de 12 a 16 hs

LOCRO, MONTAÑA Y GRANDES VINOS

Finca Bandini

Desde Mendoza, Finca Bandini invita a celebrar el 25 de Mayo con una propuesta donde el vino, la gastronomía y el paisaje se fusionan en una experiencia inolvidable al pie de la Cordillera.

Para el almuerzo patrio, su restaurante ofrecerá un menú especial con locro tradicional como gran protagonista, acompañado por sabores clásicos que dialogan naturalmente con los grandes vinos de la bodega.

Reconocida por su propuesta de hospitalidad de alta gama y su impronta enoturística, Finca Bandini propone vivir una fecha patria distinta, sofisticada y profundamente argentina.

Información útil:

• Las Compuertas, Luján de Cuyo, Mendoza

• Web: www.fincabandini.com.ar

• WhatsApp: https://wa.link/2v20ki

UNA ESCAPADA PATRIA PARA DESCONECTAR

Un Alto en la Huella

Para quienes buscan aprovechar el fin de semana XXL para hacer una pausa y cambiar de aire, Un Alto en la Huella aparece como una de las escapadas más atractivas cerca de Buenos Aires.

Ubicado en San Antonio de Areco, este hotel boutique invita a vivir el fin de semana largo desde otro ritmo, combinando naturaleza, bienestar, gastronomía y descanso en un entorno pensado para desconectar de la rutina.

Caminatas entre naturaleza, espacios de relax, gastronomía cuidada y el encanto único de uno de los pueblos más emblemáticos de la tradición argentina convierten esta propuesta en una opción ideal para celebrar el 25 de Mayo desde un lugar diferente.

Más que una estadía, Un Alto en la Huella propone regalarse tiempo, silencio y bienestar en clave boutique.

Información útil:

• Dirección: Camino Ricardo Güiraldes 465, San Antonio de Areco

• Web: https://unaltoenlahuella.com

• Instagram: @unaltoenlahuella

• Tel: +54 9 2326 43-4890

• Mail: [email protected]