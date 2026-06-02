El Riesgo País bajó a 488 puntos básicos en un escenario global favorable para los emergentes

El Riesgo País de Argentina interrumpió el reacomodamiento técnico de las ruedas previas y cerró este martes 2 de junio de 2026 en 488 puntos básicos, perforando con fuerza la barrera de las 500 unidades y consolidando su nivel más bajo en cuatro meses. El índice financiero regulado por el banco de inversión JP Morgan reflejó un marcado alivio operativo motorizado por el rally alcista en las cotizaciones de los bonos soberanos en dólares, los cuales mantuvieron su firmeza tanto en la plaza local como en el exterior.

Riesgo país debajo de 500 puntos: qué espera el mercado para el dólar, las reservas y la economía argentina

Esta dinámica bursátil favorable, amparada a nivel doméstico por la continuidad del ancla fiscal del Tesoro Nacional y el ingreso estacional de divisas, permitió estirar la racha positiva observada desde la segunda mitad de mayo y alejar de manera definitiva al indicador de los picos de volatilidad registrados a finales de abril.

El Riesgo País finalizó las operaciones en 488 puntos. Durante la sesión operativa, el índice de referencia de JP Morgan inició la rueda con un valor de apertura de 490 puntos, registro que coincidió además con el precio máximo alcanzado a lo largo de la jornada financiera. Con el transcurso de las negociaciones de los activos de renta fija y una renovada corriente de demanda institucional sobre los instrumentos globales, el indicador experimentó un descenso sostenido hasta registrar un piso mínimo intradiario de 486 unidades, para finalmente estabilizarse sobre el cierre formal del mercado en el nivel reportado.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La trayectoria del indicador de renta fija durante las últimas jornadas evidenció marcadas oscilaciones comerciales producto del balance entre la selectividad de los mercados internacionales y la consolidación de soportes fiscales domésticos. Tras haber tocado un mínimo de 496 puntos el pasado lunes 11 de mayo por mejoras en la calificación de la deuda argentina otorgadas por la agencia Fitch Ratings, el mercado convalidó una persistente ola de toma de ganancias interna. Como consecuencia de este reajuste técnico de las carteras emergentes, el índice elaborado por el JP Morgan ascendió de forma escalonada durante mediados de mes hasta asentarse en los 538 puntos básicos al cierre de la rueda del viernes 15 de mayo.

La apertura del segmento comercial de las semanas previas había ratificado transitoriamente la zona de resistencia técnica y la cautela global antes del retroceso anotado en las ruedas más recientes. La prima de riesgo argentina se elevó hasta los 543 puntos el lunes 18 de mayo y avanzó a 547 puntos el martes 19 de mayo, afectada por una retracción generalizada en las cotizaciones de los mercados en desarrollo y el repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense de largo plazo.

Hacia el tramo final de mayo e inicios del ciclo actual, los instrumentos públicos de deuda en moneda extranjera lograron estructurar un sólido proceso de recuperación técnica que revirtió de forma lineal las pérdidas previas de las carteras en desarrollo. El miércoles 20 de mayo el índice bursátil recortó posiciones hasta los 524 puntos, una descompresión que se profundizó de manera visible al marcar 515 puntos el jueves 21 de mayo y que se estabilizó transitoriamente en 514 puntos el viernes 22 de mayo. El posterior quiebre del martes 26 de mayo a 508 puntos, sumado al cierre en 500 puntos el miércoles 27, los 494 puntos del jueves 28, los 493 puntos del viernes 29 y los 490 puntos del lunes 1 de junio convalidó una mejora acumulada superior a los 90 puntos básicos respecto del máximo de 587 puntos registrado el pasado 28 de abril.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice económico y financiero de referencia que calcula diariamente el diferencial de rendimiento financiero (spread) que debe pagar una nación emergente por sus títulos públicos en comparación con los bonos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos, los cuales son tomados internacionalmente como el activo de referencia libre de riesgo crediticio. Este instrumento técnico de medición es estructurado y difundido a nivel global por el banco de inversión norteamericano JP Morgan bajo la denominación de EMBI (Emerging Market Bond Index). Se expresa formalmente a través de unidades conocidas como puntos básicos, donde una brecha equivalente a 100 puntos representa una sobretasa del 1% anual que el Estado emisor debe convalidar ante los inversores institucionales.

Este guarismo técnico funciona universalmente en las finanzas internacionales como el termómetro central para evaluar el nivel de incertidumbre crediticia y determinar la confianza de los inversores en la solvencia macroeconómica de un país. El índice mide la sobretasa que Argentina debe pagar sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos, reflejando la percepción de los mercados sobre la capacidad del país de honrar su deuda soberana. Cuando el valor de mercado de los títulos de una nación cae por mayor oferta vendedora, sus rendimientos asociados se elevan por efecto inverso, lo que genera un aumento automático en la sobretasa del índice.

Técnicamente, la metodología aplicada para evaluar las variables de la economía local se basa de forma específica en la variante denominada EMBI Global Diversified (EMBIGD), que administra una muestra ponderada de las distintas series de deuda soberana emitidas bajo legislación extranjera. La importancia de este indicador radica en que establece las condiciones del costo del financiamiento para toda la estructura productiva y el sector privado. Un incremento sostenido en la prima de riesgo restringe de forma lineal las posibilidades de obtener crédito externo, debido a que cuanto más alto es el valor del riesgo país, mayor es el costo de financiamiento para el Gobierno y las empresas.