Riesgo país debajo de 500 puntos: qué espera el mercado para el dólar, las reservas y la economía argentina

La jornada financiera estuvo marcada por la consolidación del riesgo país por debajo de los 500 puntos básicos, un dato que el mercado interpreta como una señal positiva para la economía argentina. Según el analista financiero Nicolás Borra, en diálogo con Canal E, este escenario responde a una combinación de factores que mejoraron la percepción de los inversores sobre la deuda soberana.

"El riesgo país hoy se sitúa en 490 puntos", destacó el especialista. Además, señaló que durante la última semana "vimos un rally muy interesante en la curva del tesoro en bonos en dólares", impulsado por la acumulación de reservas del Banco Central, las recomendaciones favorables de bancos internacionales y el reciente desembolso de USD 1.000 millones por parte del Fondo Monetario Internacional.

Sin embargo, advirtió que la situación todavía requiere prudencia. "¿Es suficiente? No, aún no es suficiente para encarar lo que serían los vencimientos que siguen los próximos años", afirmó, aunque remarcó que una reducción sostenida del riesgo país facilitaría futuras negociaciones para refinanciar deuda.

Reservas, reforma tributaria y estabilidad cambiaria

Respecto de las observaciones realizadas por el FMI, Borra explicó que el principal desafío sigue estando en la capacidad de sostener el superávit fiscal y fortalecer la recaudación. "El problema está en la caída de la recaudación", sostuvo. En ese sentido, indicó que el organismo internacional impulsa una reforma tributaria que permita incrementar los ingresos del Estado incluso en un contexto donde el consumo minorista todavía muestra debilidad.

A pesar de ello, el analista considera que durante el resto de 2025 existen factores que aportan estabilidad. "Este año dentro de todo va a haber una cierta estabilidad", aseguró, apoyándose en el buen desempeño de las exportaciones energéticas y en la llegada de inversiones vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Además, destacó que "la estabilidad monetaria este año al menos está salvaguardada", aunque reconoció que el mercado ya comenzó a mirar el calendario político y las expectativas electorales de cara a 2026.

Crece la dolarización de carteras y persisten las distorsiones cambiarias

Otro de los fenómenos que observa el mercado es una creciente búsqueda de cobertura en moneda extranjera. Para Borra, el aumento de la brecha cambiaria refleja que los inversores comienzan a posicionarse anticipadamente. "Yo creo que sí que vamos a tener una dolarización interesante de carteras anticipadas", afirmó. Según explicó, los argentinos demandaron cerca de USD 2.000 millones durante abril, aunque el ingreso de divisas por exportaciones todavía permite contener el impacto sobre el tipo de cambio.

Respecto de las empresas, señaló que la continuidad de ciertas restricciones cambiarias genera ruido en la formación de precios. En ese contexto, recomendó observar especialmente la cotización financiera. "Una empresa debería mirar el contado con liquidación", concluyó, al considerar que es la referencia más adecuada para aquellas compañías con operaciones vinculadas al comercio exterior.