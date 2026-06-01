Congreso: anticipan una semana clave por zonas frías, reforma electoral y proyectos del Gobierno

El Congreso Nacional se prepara para una semana decisiva con temas que podrían generar fuertes discusiones entre el oficialismo, la oposición y los gobernadores provinciales. Según explicó la periodista parlamentaria Mariana Mei, en diálogo con Canal E, uno de los principales focos estará puesto en la sesión prevista para el 4 de junio en el Senado.

"Se supone que va a haber sesión en Senado el 4 de junio", señaló la especialista, quien destacó que entre los proyectos más relevantes figuran la modificación de la ley de zonas frías y la denominada ley hojarasca. Además, mencionó que continúan avanzando otros debates, como la reforma de la ley de salud mental, que plantea cambios en el régimen de internaciones y en el abordaje de los tratamientos.

Zonas frías y reforma electoral, el eje de las negociaciones

Mei advirtió que el proyecto para modificar el régimen de zonas frías enfrenta importantes resistencias políticas. "Yo creo que lo tiene más complicado justamente por las provincias", afirmó, al explicar que la iniciativa podría traducirse en aumentos tarifarios para miles de usuarios que actualmente reciben subsidios energéticos.

La periodista sostuvo que la situación económica y el incremento del desempleo dificultan que los gobernadores acompañen la propuesta oficialista. En ese contexto, remarcó que las negociaciones parlamentarias están estrechamente vinculadas con la reforma electoral impulsada por el Gobierno.

"En la mesa de negociación se pone todo", destacó, al describir las conversaciones entre distintos sectores políticos para alcanzar acuerdos legislativos. Según explicó, existen diferencias respecto de algunos cambios electorales y varios espacios prefieren suspender determinadas medidas antes que eliminarlas definitivamente.

Los proyectos del Ejecutivo y el futuro de Adorni

La agenda parlamentaria también incluye un conjunto de iniciativas enviadas recientemente por el Poder Ejecutivo. Entre ellas aparecen modificaciones a la ley de ludopatía, la ley de etiquetado frontal, la regulación del lobby y el denominado "superrégimen" que deberá ser debatido en las próximas semanas.

Por otra parte, Mei se refirió a la situación política de Manuel Adorni y las versiones que circulan en el Congreso respecto de su continuidad dentro del Gobierno. "Por el momento va a seguir en el cargo", aseguró, al señalar que no existen indicios concretos de cambios en el corto plazo.

La periodista también explicó que la oposición intentó avanzar con mecanismos parlamentarios para cuestionar su permanencia, aunque sin éxito. "Es una decisión política mantenerlo", resumió.

Finalmente, indicó que dentro de algunos sectores opositores existe la percepción de que la continuidad del funcionario podría impactar negativamente en la imagen oficialista. Mientras tanto, el Congreso continúa concentrado en temas estratégicos vinculados a recursos nacionales, energía y el escenario electoral de cara a 2027.