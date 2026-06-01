Miguel Ponce sobre la suspensión de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos: "El ambiente es de pesimismo generalizado"

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar tras la interrupción de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, un escenario que repercute de manera directa en los mercados internacionales y especialmente en el precio del petróleo.

Según explicó el analista internacional, Miguel Ponce, la situación se agravó en las últimas horas por la intensificación de los enfrentamientos en la región. "Ha habido un ataque muy importante en las últimas horas de Israel sobre la capital del Líbano", señaló, al describir un contexto marcado por intercambios de drones y misiles que mantienen en alerta a los actores internacionales.

El especialista remarcó además que las gestiones diplomáticas continúan en medio de una fuerte incertidumbre. "Hay que esperar el final de esto, pero claro, ¿qué pasa con el petróleo?", planteó, al destacar que la evolución del conflicto tiene consecuencias inmediatas sobre los precios de la energía.

El petróleo, principal termómetro de la crisis

Para Ponce, el gran protagonista de la jornada fue el mercado petrolero. "La vedette de los mercados de hoy ha sido el petróleo", afirmó, al explicar que los inversores habían descontado una posible distensión del conflicto, expectativa que se derrumbó tras la reanudación de los ataques.

A la crisis bélica se sumaron otros factores que incrementaron la volatilidad. Entre ellos mencionó la decisión de Rusia de restringir exportaciones de combustible para aviones, la incautación de un petrolero ruso por parte de Francia e Inglaterra y un incidente que involucró a un buque petrolero en una zona sensible para la navegación internacional.

En ese contexto, destacó que "hay toda una situación allí que genera mucha incertidumbre", debido a los riesgos sobre las rutas energéticas y el transporte marítimo en una de las regiones más estratégicas del planeta.

El factor electoral que preocupa a Estados Unidos

Ponce consideró que detrás de la urgencia por alcanzar un acuerdo también existe una preocupación política interna en Estados Unidos vinculada al precio de los combustibles. "Mi sensación es que hay un número que está pesando mucho, 4.34, que es el precio del galón de gasolina más barato en Estados Unidos", sostuvo. Según explicó, los aumentos en los combustibles históricamente han tenido consecuencias electorales para los gobiernos de turno.

En esa línea, agregó: "Cada vez que el galón en Estados Unidos llegó a 2.75 y lo superó, cualquier oficialismo perdió", relacionando la presión por lograr avances diplomáticos con el impacto económico que perciben los votantes estadounidenses.

Para el analista, el escenario actual combina todos los factores de riesgo posibles. "El ambiente es de pesimismo generalizado y de incertidumbre y volatilidad", concluyó, al resumir un panorama internacional donde la evolución del conflicto en Medio Oriente seguirá condicionando tanto la geopolítica como la economía global.