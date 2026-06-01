SpaceX reservará hasta el 5% de su salida a bolsa para empleados y allegados de sus ejecutivos

SpaceX reservará hasta un 5% de las acciones de su próxima oferta pública inicial para determinados empleados y familiares y amigos de sus ejecutivos, según reveló la compañía en una presentación modificada.

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La cantidad de acciones Clase A que la empresa apartará para su programa de asignación dirigida fue detallada por primera vez en un prospecto actualizado presentado el lunes. Space Exploration Technologies Corp. ya había informado el mes pasado que los participantes de su denominada lista de familiares y amigos no estarán sujetos a restricciones de bloqueo para vender sus acciones.

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Si bien los programas de asignación dirigida son una característica relativamente común en las OPI, los participantes suelen estar sujetos a períodos de bloqueo que les impiden vender sus títulos de inmediato. SpaceX indicó en el documento que más del 60% de las acciones en circulación inmediatamente antes de la oferta estarán sujetas a un período de bloqueo extendido, incluidas las acciones de su fundador y director ejecutivo, Elon Musk.

Actualmente, SpaceX apunta a una valoración de al menos US$1,8 billones en la OPI, informó Bloomberg News la semana pasada, citando a personas familiarizadas con el asunto. Bloomberg había informado previamente en abril que la compañía aspiraba a una valoración superior a US$2 billones.