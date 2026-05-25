Prueba histórica de SpaceX: Starship 12 completó su vuelo al espacio y estalló de forma planificada en el océano

El cohete más grande y potente de la historia de la astronáutica protagonizó un nuevo hito en la carrera aeroespacial. La compañía SpaceX, liderada por el empresario Elon Musk, concretó con éxito el lanzamiento de Starship 12, la tercera versión de su megacohete experimental. La misión, de carácter suborbital, culminó tras 66 minutos de vuelo con una impactante explosión y una bola de fuego sobre el Océano Índico. Lejos de ser un fallo operativo, la firma aeroespacial aclaró que la destrucción de la cápsula estuvo plenamente planificada, dado que se trataba de una nave de prueba que no estaba destinada a ser reutilizada.

El despegue se realizó desde la base Starbase ubicada en Texas, consolidándose como un paso fundamental para testear el comportamiento del hardware en condiciones reales antes de que la NASA emplee este diseño en sus futuras misiones tripuladas a la Luna.

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Fallas en motores y el éxito en el espacio

A pesar de cumplir con la mayor parte de los objetivos previstos, el lanzamiento presentó desafíos técnicos en tiempo real. Durante la fase de ascenso, la Starship sufrió la pérdida de uno de sus seis nuevos motores 'Raptor'. Ante este inconveniente, el sistema automatizado se vio obligado a mantener encendidos los cinco propulsores restantes durante un período de tiempo mayor para compensar la falta de empuje y estabilizar la trayectoria.

Pese a este contratiempo, la etapa superior de la nave logró alcanzar el espacio. Debido a la avería inicial, SpaceX determinó cancelar el reinicio programado de uno de los motores en órbita. Sin embargo, esto no impidió que, 20 minutos después del despegue, se abriera la compuerta de carga y se desplegaran con éxito 22 satélites Starlink de prueba (simulados), un logro celebrado por el equipo técnico en el centro de control terrestre.

Durante la fase de ascenso, la Starship sufrió la pérdida de uno de sus seis nuevos motores 'Raptor'.

Por su parte, el colosal propulsor inferior de 33 motores, denominado "Super Heavy", ejecutó su tarea operativa de manera independiente: se separó de la nave a los pocos minutos del despegue, realizó la maniobra de retroceso para aminorar la velocidad y concretó un amerizaje suave en el Golfo de México, marcando una diferencia respecto a otras misiones donde se ensaya el retorno directo a la plataforma de lanzamiento.

Resistencia térmica extrema y objetivos a largo plazo

Uno de los puntos más críticos de la misión consistió en evaluar la resistencia de los materiales ante el rozamiento atmosférico. Para este vuelo de la versión 3 (V3), SpaceX introdujo mejoras estructurales, incluyendo los motores Raptor 3, optimizaciones en los tanques de combustible y una protección térmica reforzada. Con el fin de llevar el sistema al límite, los ingenieros retiraron deliberadamente un panel del escudo térmico para estudiar cómo resistía la estructura bajo tensiones extremas. Las cámaras internas demostraron que el cohete soportó las temperaturas extremas de la reentrada, estabilizó su rumbo y ejecutó las maniobras de posicionamiento previas a tocar el agua.

Este ensayo resulta determinante para el programa espacial estadounidense. La NASA tiene previsto utilizar esta tercera variante de la Starship como el módulo de alunizaje para el programa Artemis IV, diseñado para transportar astronautas a la superficie de la Luna en el año 2028. En tanto, las proyecciones a largo plazo de SpaceX apuntan a utilizar la capacidad de reabastecimiento de combustible en órbita de la Starship V3 para permitir viajes de larga distancia y el traslado de tripulación y carga hacia Marte.

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El cronograma y los detalles técnicos del vuelo de Starship 12

El desarrollo de la misión estuvo marcado por estrictas ventanas temporales y un contratiempo técnico en las jornadas previas:

Postergación mecánica: El lanzamiento estaba pautado originalmente para el jueves, pero debió suspenderse a tan solo 40 segundos del despegue. Elon Musk detalló posteriormente que la cancelación se debió a un problema mecánico con un pasador hidráulico de la torre de lanzamiento que no logró retraerse a tiempo.

18:30 (Hora del Este) - El Despegue: Solucionado el inconveniente, el cohete de 50 pisos de altura encendió sus motores y abandonó con éxito la plataforma de Starbase, Texas.

Minutos iniciales - Separación: El propulsor Super Heavy se desprendió de la etapa superior y comenzó su maniobra de descenso controlado hacia el Golfo de México.

+20 minutos - Despliegue satelital: La Starship abrió sus compuertas en el espacio exterior y liberó las 22 unidades de prueba de la red Starlink.

Fase de reentrada - Prueba de fuego: La estructura atravesó la atmósfera terrestre sin desintegrarse a pesar del panel térmico removido a propósito.

+66 minutos - Impacto y cierre: La nave completó su descenso en el punto geográfico establecido del Océano Índico, donde explotó al entrar en contacto con la superficie marina.

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