Elon Musk está cada vez más cerca de ser el primer billonario de la historia

Este miércoles, SpaceX presentó su propuesta de salida a bolsa con una cláusula que podría convertir a su fundador, Elon Musk, en el primer billonario de la historia.

SpaceX introdujo el miércoles su largamente esperada presentación con miras a cotizar en el mercado bursátil Nasdaq bajo el símbolo "SPCX", en lo que podría ser la mayor operación de este tipo en la historia de Wall Street.

Según la información presentada por SpaceX, Musk posee alrededor de 5.100 millones de acciones de SpaceX, así como aproximadamente 350 millones de opciones con un precio de ejercicio de US$ 8,39.

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Según cálculos de Bloomberg, el patrimonio neto total ascendería US$ 1,1 billones si la salida a bolsa de SpaceX alcanza los US$ 2 billones. Incluso con una valoración de US$ 1,75 billones, alcanzaría ese hito sin precedentes si se suma su participación de US$ 292.000 millones en Tesla Inc. y su propiedad en otras empresas.

El bono de Musk depende de que el valor bursátil de SpaceX alcance objetivos que van desde US$ 400.000 millones hasta US$ 6 billones y de que la empresa traslade a un millón de personas a un planeta situado a 225 millones de kilómetros de distancia, indicó AFP.

Un segundo bono, más pequeño, vincula 60 millones de acciones adicionales a la construcción de centros de datos en órbita capaces de suministrar 100 teravatios de capacidad de cómputo al año, una cifra que supera con creces cualquier cosa existente hoy en la Tierra.

Musk, de 54 años, ha sido la persona más rica del mundo durante casi dos años y según Bloomberg, podría mantenerse en esa posición durante los próximos años, ya que su actual patrimonio de US$ 1,1 billones, triplica al segundo, el cofundador de Google, Larry Page, con US$ 327.800 millones.

La apuesta del Starship V3

Del éxito de lanzamiento de la Starship V3, la versión más avanzada y potente de su emblemático vehículo de SpaceX, depende el regreso de astronautas a la Luna y proyectar las futuras misiones hacia Marte.

SpaceX apuesta a consolidar un modelo de reutilización rápida, aplicando todos los ajustes necesarios para cumplir con las exigencias de la NASA de cara al programa tripulado Artemis IV, pautado para 2028.

El plan de vuelo contempla la liberación de 22 simuladores de satélites Starlink para poner a prueba el mecanismo de despliegue de carga. Además, la compañía planea reencender uno de los motores Raptor 3 en pleno vacío espacial, una acción clave para certificar que el cohete puede realizar correcciones de rumbo en el trayecto hacia la órbita lunar.

LM