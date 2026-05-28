Inversor de SpaceX afirma que fusión con Tesla solo es cuestión de tiempo

Una fusión entre SpaceX y Tesla Inc. tras la salida a bolsa es inevitable y solo es cuestión de tiempo, ya que Elon Musk querrá consolidar el control sobre todas sus empresas, según Peter Diamandis, uno de los primeros inversionistas de SpaceX.

La combinación tiene sentido porque le daría a Musk los derechos de voto privilegiados que tiene en Space Exploration Technologies Corp. —donde tenía un control del 85,1% antes de presentar la solicitud de oferta pública inicial—, pero de los que carece en Tesla, que cotiza en bolsa, dijo Diamandis el miércoles en una entrevista con Bloomberg Television.

“No lo veo como una cuestión de si ocurrirá, sino únicamente de cuándo esas compañías se unirán”, dijo Diamandis, fundador de XPrize Foundation y conductor de un podcast que ha hablado con Musk este año. Musk y representantes de SpaceX y Tesla no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

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Una entidad combinada uniría la flota de vehículos terrestres de Tesla con la infraestructura espacial de SpaceX, incluido el programa Starship. Los derechos de voto privilegiados de Musk en SpaceX le otorgan un control mucho mayor que el que le confiere su participación en Tesla, donde se ha enfrentado a críticas de los accionistas en materia de gobernanza y remuneración. SpaceX se encamina hacia una oferta pública inicial en junio, que probablemente será la mayor de la historia.

El poder de Elon Musk

La fusión daría a Musk “la capacidad de operar sobre toda esta infraestructura”, incluida una flota de robotaxis Cybercab y vehículos Tesla con capacidad de cómputo y energía, creando “una infraestructura global en tierra y en el espacio”, afirmó Diamandis.

Musk mantuvo conversaciones sobre una operación de este tipo antes de la combinación de SpaceX con xAI, reportó Bloomberg en enero. Diamandis también habló con él sobre el tema de forma general tanto en enero como en marzo.

Diamandis invirtió por primera vez en SpaceX a fines de la década de 2000 y ha fundado o respaldado varias compañías. Fundó XPrize Foundation a comienzos de la década de 1990, estableciendo un desafío y una recompensa de US$10 millones para equipos que intentaran enviar una nave reutilizable tripulada al espacio dos veces en dos semanas.

LM