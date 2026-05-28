Anthropic cierra una ronda con valoración récord de US$965.000 millones, superando a OpenIA

Anthropic PBC recaudó US$65.000 millones en una ronda de financiamiento que valoró a la compañía de inteligencia artificial en US$965.000 millones, incluida la nueva inversión, superando por primera vez la valoración de su rival OpenAI.

El financiamiento, anunciado el jueves, fue liderado por Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks y Sequoia Capital. Entre otros inversionistas participaron D.E. Shaw & Co., Blackstone Inc. y DST Global.

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La enorme ronda se concretó en cuestión de semanas, una señal de la fuerte demanda de los inversionistas por el creador de Claude. A fines de abril, Anthropic evaluaba si buscar capital nuevo con una valoración superior a US$900.000 millones tras recibir varias propuestas, informó Bloomberg News. Posteriormente, la startup de inteligencia artificial inició conversaciones avanzadas a comienzos de este mes.

Fundada en 2021 por un grupo de exempleados de OpenAI, Anthropic se ha consolidado como uno de los líderes del sector de inteligencia artificial. La empresa ha desarrollado una serie de herramientas de IA destinadas a transformar la forma en que las compañías realizan tareas que van desde programación hasta ciberseguridad. Según ha informado Bloomberg News, tanto Anthropic como OpenAI podrían salir a bolsa este otoño.

Anthropic espera registrar ingresos por US$10.900 millones en el segundo trimestre, más del doble respecto al período previo de tres meses, gracias a la creciente demanda de su software de IA, informó Bloomberg News. La compañía también se encamina a registrar su primer trimestre rentable.

La empresa ha comunicado a inversionistas que su tasa anualizada de ingresos superará los US$50.000 millones a fines del próximo mes, según personas familiarizadas con el asunto. La tasa anualizada de Anthropic —una métrica que proyecta ingresos anuales basados en ventas de un período más corto— era de US$4.000 millones en julio del año pasado.

OpenAI fue valorada recientemente en US$852.000 millones en una ronda de financiamiento completada en marzo. Se espera que la compañía presente confidencialmente en los próximos días o semanas la documentación preliminar para salir a bolsa.