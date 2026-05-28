Más de la mitad de los venezolanos apoya dolarizar la economía para frenar la inflación

Más de la mitad de los venezolanos está a favor de la dolarización de la economía para frenar una de las tasas de inflación más altas del mundo.

Una encuesta de AtlasIntel realizada para Bloomberg News reveló que el 31% de los encuestados apoyaba la dolarización, mientras que otro 26% la respaldaba firmemente. Esto contrasta con un 30% combinado que se oponía o se oponía firmemente a ella.

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Según el banco central, la inflación a doce meses se disparó hasta cerca del 600% en febrero, desde el 475% registrado en diciembre, profundizando las dificultades de los venezolanos, que enfrentan salarios estancados y un mercado laboral debilitado.

La confianza sigue deteriorándose a pesar de los esfuerzos coordinados de Caracas y Washington para reabrir la economía a la inversión. Alrededor del 79% de los encuestados describió la situación económica en mayo como “mala”, dos puntos porcentuales más que el mes anterior, según la encuesta.

En ese contexto, la desaprobación de la presidenta interina Delcy Rodríguez subió al 59%, casi 12 puntos porcentuales más que en abril. Es el mayor aumento desde que asumió la presidencia en enero, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

Las valoraciones negativas de su gobierno aumentaron en 10 puntos porcentuales durante el mismo período.

La dolarización ha ganado fuerza desde que la salida de Maduro empujó a Venezuela a una transición volátil, marcada en gran medida por la influencia de Washington. La idea ahora se discute en foros de toda Caracas y entre economistas en X.

La economía venezolana opera en la práctica dolarizada desde 2019, cuando las autoridades flexibilizaron las restricciones sobre las transacciones en dólares en medio de apagones generalizados e hiperinflación. Aun así, muchos trabajadores siguen cobrando en bolívares, y ni el gobierno venezolano ni la administración Trump han respaldado formalmente una dolarización total.

Mientras tanto, una idea planteada este mes por el presidente Donald Trump —convertir a Venezuela en el estado número 51 de EE.UU.— parece no ser muy popular entre los venezolanos. Casi el 50% de los encuestados dijo estar en desacuerdo o muy en desacuerdo con la propuesta, frente a casi el 21% que dijo estar de acuerdo o muy de acuerdo.

AtlasIntel encuestó a 3.626 adultos en toda Venezuela entre el 21 y el 25 de mayo. La encuesta tuvo un margen de error de más o menos 2 puntos porcentuales.