SpaceX lanza con éxito Starship V3: hitos y fallas del Vuelo 12 a la Luna

La empresa estadounidense SpaceX lanzó el Vuelo 12 del megacohete Starship, que marcó el debut operativo de su hardware de tercera generación conocido como Starship V3. El despegue se produjo desde la nueva plataforma de lanzamientos en la base de Starbase, ubicada en Boca Chica, Texas, con el objetivo de probar los motores Raptor 3.

El diseño de este nuevo modelo integró motores con mayor potencia y menor peso mediante la eliminación de tuberías externas, un cambio estructural que buscó simplificar los procesos de reutilización masiva a corto plazo para los programas de exploración profunda.

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El propulsor Super Heavy, la primera etapa del sistema de lanzamiento, cumplió de forma nominal la fase de ascenso inicial y la posterior separación de la nave superior. Sin embargo, el componente experimentó fallas críticas en el encendido de sus motores durante las maniobras de regreso programadas hacia la costa texana.

La pérdida de control en la desaceleración impidió el retorno seguro de la estructura hacia la torre de recuperación. El acelerador gigante terminó impactando de manera violenta sobre las aguas del Golfo de México, donde se desintegró tras el contacto con la superficie marina a alta velocidad.

A pesar de la pérdida del propulsor de la primera etapa, la etapa superior de la nave continuó con su trayectoria pautada y logró hitos sin precedentes para el programa espacial privado. El vehículo demostró su capacidad de compensación informática y de empuje ante la pérdida simulada de motores en el espacio exterior.

La idea ensayar la liberación de carga útil en órbita y evaluar la resistencia térmica de la nave durante el reingreso a la atmósfera

Durante la fase de microgravedad, las compuertas de la bodega de carga se abrieron para ejecutar un ensayo clave de logística orbital. El mecanismo liberó 22 simuladores de satélites de la red Starlink, un paso técnico restrictivo que validó el diseño de la bahía de carga útil para futuras misiones comerciales y operativas.

¿Qué fallas sufrió el propulsor de SpaceX en el Golfo de México?

El sistema informático de la empresa detectó una anomalía en la presión del combustible durante la maniobra de frenado final. La firma aeroespacial detalló en su informe que "el encendido de retropropulsión no alcanzó el empuje mínimo requerido debido a una obstrucción en las líneas de suministro de metano líquido", lo que provocó la desconexión prematura de tres motores centrales.

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La pérdida de empuje asimétrico generó una rotación imprevista sobre el eje longitudinal de la estructura cilíndrica. Las computadoras de a bordo ordenaron la destrucción controlada del vector justo antes de tocar el agua para minimizar los riesgos de dispersión de fragmentos pesados en las zonas de exclusión marítima.

¿Cómo superó la nave Starship V3 la prueba de reingreso térmico?

El escudo de protección, compuesto por miles de losetas cerámicas hexagonales, resistió temperaturas de hasta 1400°C durante el reingreso a la atmósfera terrestre. La estructura modificada de la aleación de acero inoxidable de la nave soportó las cargas de plasma sin registrar las perforaciones estructurales que afectaron a los prototipos de las versiones previas.

El desarrollo del modelo de tercera generación elevó la capacidad teórica de carga útil del sistema a más de 150 toneladas métricas

La telemetría en tiempo real, transmitida a través de la constelación de satélites activos de la propia empresa, mostró que las aletas delanteras mantuvieron el control aerodinámico total durante la deceleración hipersónica. La trayectoria final concluyó con un amerizaje controlado en el Océano Índico, donde el vehículo flotó antes de su explosión final programada.

El administrador de la NASA, Bill Nelson, felicitó al equipo técnico a través de un comunicado oficial donde remarcó la importancia del avance para el programa Artemis. La agencia espacial estadounidense ratificó que "cada prueba del hardware V3 acerca a la humanidad al objetivo de regresar a la Luna de manera sostenible".