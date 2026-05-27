El misterio del Arca de Noé: un mapamundi de 1587 habría revelado su ubicación exacta siglos antes que la ciencia

El enigma histórico y arqueológico en torno al Arca de Noé sumó un sorprendente capítulo cartográfico. Un mapa antiguo confeccionado en el siglo XVI parece haber señalado el lugar de descanso de la embarcación bíblica casi 440 años antes de que los investigadores modernos pusieran en marcha los proyectos de exploración tecnológica actuales en Medio Oriente. El llamativo detalle permanecía oculto a la vista del público general dentro de una monumental obra maestra de la geografía del Renacimiento.

Se trata del mapamundi primitivo más grande que se conoce, una pieza creada en 1587 por el noble y cartógrafo italiano Urbano Monte. El planisferio, que destaca por sus elaboradas ilustraciones de continentes, tierras inexploradas y criaturas mitológicas, esconde en uno de sus márgenes una pequeña pero precisa representación del Arca de Noé reposando sobre las montañas de Ararat, ubicadas en la actual Turquía. La ubicación coincide con lo descrito en el texto bíblico de Génesis 8:4 y con los sectores donde entusiastas y científicos intentan determinar la veracidad del relato.

Megatemplo mormón en el centro porteño: cómo será la obra que tendrá una imponente escultura de Jesús

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Un mapa revolucionario diseñado desde una perspectiva polar

Urbano Monte diseñó su planisferio durante el apogeo de la Era de los Descubrimientos, un período de intensos viajes europeos hacia América y Asia que obligó a redibujar los mapas de la Tierra conocida. Sin embargo, su obra rompió con los moldes convencionales de la época:

Estructura monumental: El mapa original consta de 60 hojas individuales dibujadas a mano. Al ensamblarse, estas piezas dan forma a una única imagen circular de casi tres metros de diámetro.

Perspectiva del Ártico: A diferencia del estándar cartográfico del siglo XVI, fue diseñado desde una perspectiva polar norte, lo que sitúa al Ártico en el centro absoluto del mundo.

Influencia oriental: Los historiadores sugieren que Monte se inspiró para confeccionar el mapa tras recibir la visita de una delegación japonesa en Milán en 1585, un encuentro que le aportó nuevas e inéditas perspectivas globales.

Acceso público: El manuscrito original se conserva y exhibe en el Centro Cartográfico David Rumsey de la Universidad de Stanford, donde fue restaurado digitalmente y subido a internet para su libre consulta.

Urbano Monte diseñó su planisferio durante el apogeo de la Era de los Descubrimientos, un período de intensos viajes europeos hacia América y Asia que obligó a redibujar los mapas de la Tierra conocida.

La coincidencia geográfica con el yacimiento de Durupınar

La aparición de la ilustración del Arca de Noé despertó el asombro de investigadores independientes y usuarios de internet debido a su impactante coincidencia con la formación Durupınar, un misterioso montículo con forma de navío situado a solo 29 kilómetros al sur del monte Ararat. La estructura, de dimensiones similares a los 300 codos de largo especificados en las escrituras (unos 156 metros o 515 pies), quedó expuesta al mundo moderno a mediados del siglo XX tras fuertes lluvias y movimientos sísmicos que lavaron el lodo circundante.

El paralelismo geográfico e ilustrativo llevó a expertos a trazar paralelismos directos entre el mapa de 1587 y el sitio real, avivando el histórico debate sobre si la formación constituye un simple accidente geológico o si esconde madera petrificada de origen arqueológico.

El cambio climático amenaza la vida de millones en la peregrinación a La Meca: "Potencialmente mortal"

Radares y termografía: los hallazgos tecnológicos bajo el suelo

Actualmente, equipos internacionales de exploración utilizan tecnología de punta para estudiar las profundidades del montículo de Durupınar. Miembros del proyecto de escaneo Noah's Ark Scans han revelado hallazgos que desafían la hipótesis de una formación de roca maciza y natural:

- Túneles ocultos: Mediante el uso de radares de penetración terrestre (georradar), el investigador independiente Andrew Jones identificó una red organizada de pasillos subterráneos y espacios similares a túneles que convergen en una cámara central hueca o atrio. Esta disposición no parece aleatoria y se asemeja a los tres niveles interiores descritos en la Biblia para albergar a los tripulantes y los animales.

- Estructuras angulares: Durante relevamientos recientes, se detectaron formaciones angulares a una profundidad de hasta 6 metros bajo la superficie, características que los especialistas asocian preliminarmente con habitaciones ubicadas debajo de una plataforma similar a una cubierta de barca.

- Termografía infrarroja (IRT): Estudios complementarios basados en tecnologías de detección de calor superficial sugirieron la presencia de una silueta continua con forma de casco enterrada a gran profundidad en el suelo. Aunque la comunidad científica convencional se mantiene escéptica, los exploradores aseguran que las pruebas físicas e instrumentales se siguen acumulando.

API cp