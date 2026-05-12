Científicos descubrieron una ciudad perdida donde Jesús realizó milagros

Arqueólogos que trabajaron en la costa noreste del Mar de Galilea confirmaron el hallazgo de la ciudad bíblica de Betsaida, el lugar donde los evangelios sitúan milagros como la curación de un ciego. El descubrimiento se produjo tras años de excavaciones en el sitio conocido como El-Araj, donde los investigadores desenterraron estructuras que coinciden con los relatos históricos de los apóstoles Pedro, Andrés y Felipe.

El descubrimiento se produjo tras años de excavaciones en el sitio conocido como El-Araj, donde los investigadores desenterraron estructuras que coinciden con los relatos históricos de los apóstoles Pedro, Andrés y Felipe.

El equipo liderado por Steven Notley identificó una basílica bizantina construida sobre una vivienda del siglo I. Esta disposición arquitectónica responde a las crónicas del siglo VIII que describieron una iglesia edificada exactamente encima de la casa de los hermanos Pedro y Andrés.

Los trabajos en el terreno revelaron una inscripción en mosaico que hace referencia al "jefe y comandante de los apóstoles celestiales". Este título, utilizado tradicionalmente para referirse a San Pedro, reforzó la teoría de que la estructura es la perdida Iglesia de los Apóstoles. Los científicos encontraron también pesas de pesca antiguas, lo que confirma que el asentamiento funcionó como una aldea pesquera activa durante el periodo romano.

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Las evidencias que confirman que El-Araj es la verdadera Betsaida

La ubicación de El-Araj coincide con las descripciones del historiador Flavio Josefo, quien documentó la actividad urbana en el Mar de Galilea. Un incendio forestal ocurrido en 2025 facilitó las tareas al eliminar la maleza densa y dejar al descubierto montículos estructurales y fragmentos de alfarería romana que permanecieron ocultos por siglos.

La evidencia arqueológica indica que el asentamiento fue abandonado tras un terremoto en el año 749 d.C. y quedó sepultado bajo capas de sedimento. Las excavaciones, que iniciaron formalmente en 2016, permitieron recuperar herramientas de pesca y restos de muros perpendiculares. Uno de estos muros pertenece al siglo I, mientras que el segundo corresponde al siglo II o III, lo que demuestra una ocupación continua.

El descubrimiento se produjo tras años de excavaciones en el sitio conocido como El-Araj, donde los investigadores desenterraron estructuras que coinciden con los relatos históricos de los apóstoles Pedro, Andrés y Felipe.

"Esta es nuestra señal más fuerte de que Pedro tuvo una asociación especial con la basílica", afirmó Notley respecto al mosaico descubierto. El hallazgo de la iglesia conmemorativa sobre una vivienda humilde del siglo I cierra una brecha de décadas en la investigación bíblica.

Cuál es la importancia de Betsaida en los relatos del Nuevo Testamento

Los textos bíblicos señalan a Betsaida como el escenario de la multiplicación de los panes y los peces. El Evangelio de Marcos sitúa en este pueblo la curación de un hombre ciego a quien Jesús restauró la vista por etapas.

Pese a ser el hogar de tres de sus seguidores más cercanos, los relatos mencionan que Jesús reprendió a la ciudad por la falta de arrepentimiento de sus habitantes ante los hechos presenciados.

El descubrimiento se produjo tras años de excavaciones en el sitio conocido como El-Araj, donde los investigadores desenterraron estructuras que coinciden con los relatos históricos de los apóstoles Pedro, Andrés y Felipe.

La confirmación del sitio en El-Araj resuelve la disputa con otro yacimiento cercano, Et-Tell, que carecía de restos del siglo I compatibles con una aldea pesquera de la época. En El-Araj, la presencia de monedas y cerámica del periodo romano temprano sitúa al pueblo exactamente en el marco temporal de la vida de Jesús y los apóstoles. El equipo de Steven Notley presentó los resultados finales en Washington DC, consolidando el sitio como el epicentro de la actividad apostólica en Galilea.

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