En la antesala del Día de la Virgen de Luján, que se celebra cada 8 de mayo, suele predominar el enfoque devocional. Sin embargo, detrás de la fe popular existe una trama institucional precisa. El vínculo entre la Virgen de Luján y el Vaticano se apoya en documentos jurídicos, decretos pontificios y resoluciones administrativas que le otorgaron un estatus formal dentro de la Iglesia católica.

Desde el punto de vista canónico, la Santa Sede no actúa por tradición oral ni por consenso social. Cada reconocimiento responde a pedidos formales del episcopado argentino y a evaluaciones técnicas de los organismos romanos. En el caso de Luján, ese proceso derivó en uno de los niveles más altos de reconocimiento posibles para una advocación mariana en América Latina.

El dato clave para entender esta relación es que la Virgen de Luján no es solo un símbolo religioso nacional. Para Roma, funciona como un punto institucional estratégico en el Cono Sur, con atribuciones, privilegios litúrgicos y menciones oficiales que la diferencian de otras devociones locales.

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La imagen original de la Virgen de Luján: origen colonial, materiales y todas sus restauraciones

Decretos, bulas y reconocimientos que fijaron su estatus

El primer gran antecedente documental es la Bula de Coronación Pontificia. Este instrumento fue emitido el 30 de septiembre de 1886 por la Congregación de Ritos y autorizó la colocación de una corona de oro sobre la imagen original. No se trató de un gesto simbólico, sino de un reconocimiento jurídico a la antigüedad y extensión del culto.

Esa autorización se materializó el 8 de mayo de 1887 y lleva la firma del papa León XIII. Con ese acto, la Santa Sede equiparó institucionalmente a Luján con grandes santuarios marianos europeos como Lourdes o Loreto, algo inusual para una devoción americana en el siglo XIX.

Décadas más tarde, en 1930, el Vaticano dio un paso adicional. Con motivo del tricentenario del llamado milagro de Luján, el papa Pío XI emitió un decreto que declaró a la Virgen de Luján Patrona de la República Argentina. La medida respondió a un pedido formal del episcopado local y consolidó un proceso que llevaba décadas.

Ese mismo año, la Santa Sede amplió el alcance regional del culto. Mediante otro decreto, Luján fue declarada Patrona de las tres naciones del Plata, Argentina, Paraguay y Uruguay. Se trata de un caso poco frecuente, ya que los patronazgos suelen limitarse a fronteras nacionales estrictas.

En 1930, la Santa Sede elevó el santuario de Luján a Basílica Menor, con privilegios litúrgicos propios.

En términos administrativos, estos actos no tienen carácter dogmático, pero sí jurídico-pastoral. Esto implica reconocimiento institucional pleno, con efectos concretos sobre el calendario litúrgico, las celebraciones oficiales y la organización pastoral del país.

A partir de estas resoluciones, el 8 de mayo quedó fijado como fecha oficial en el calendario litúrgico romano. La Santa Sede unificó celebraciones que antes variaban según regiones y estableció un “propio” litúrgico válido para toda la Iglesia.

El rol institucional del santuario y los avales posteriores

Otro dato central es la jerarquía del templo. En diciembre de 1930, el santuario fue elevado a la categoría de Basílica Menor. Esta designación otorga privilegios específicos, como el uso del conopeo y el tintinnabulum, y establece un vínculo directo con la Basílica de San Pedro en Roma.

Para el Vaticano, esta elevación implica que la Basílica de Nuestra Señora de Luján opera con protocolos propios dentro de la liturgia romana. En términos prácticos, funciona como una especie de representación espiritual con reglas específicas.

La Virgen viajera: cómo la imagen de Luján conectó a la Argentina con el Vaticano y llegó hasta Europa

Un reconocimiento posterior de alto valor simbólico e institucional fue la entrega de la Rosa de Oro. Esta distinción fue otorgada por el papa Juan Pablo II durante su visita de junio de 1982. En los registros de la Secretaría de Estado, Luján figura como el primer santuario argentino en recibirla.

La Rosa de Oro no es decorativa. Según las normas vaticanas, debe permanecer expuesta cerca de la imagen original y certifica la relevancia histórica excepcional del santuario dentro de la Iglesia universal.

Ese mismo viaje papal tuvo un fuerte componente diplomático. El discurso pronunciado en Luján el 11 de junio de 1982, en plena Guerra de Malvinas, quedó registrado en las actas oficiales de la Santa Sede como una de las principales intervenciones por la paz de ese pontificado.

La Bula de Coronación Pontificia de 1886 autorizó oficialmente la corona de oro para la imagen original.

Más recientemente, en 2017, la Virgen de Luján fue incorporada físicamente al territorio vaticano. En septiembre de ese año se entronizó un mosaico de la imagen en los Jardines Vaticanos, un privilegio reservado a muy pocas advocaciones marianas del mundo.

A nivel disciplinario, el Vaticano también regula la conservación de la imagen original. A través de la Pontificia Comisión para los Bienes Culturales de la Iglesia, cualquier restauración profunda debe ser informada a Roma, especialmente si altera la morfología de la pieza de terracota de 1630.

Finalmente, la Santa Sede otorgó a Luján el beneficio de la Indulgencia Plenaria. Según los decretos de la Penitenciaría Apostólica, los fieles que visiten la basílica bajo condiciones específicas reciben el mismo beneficio espiritual que quienes peregrinan a las cuatro basílicas mayores de Roma.