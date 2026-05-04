La imagen original de la Virgen de Luján es una de las piezas religiosas más antiguas que se conservan en la Argentina y un objeto de estudio permanente desde el punto de vista histórico, artístico y técnico. Se trata de una escultura colonial de pequeñas dimensiones, elaborada en el siglo XVII, cuya materialidad y estado de conservación la convierten en un caso excepcional dentro del patrimonio religioso sudamericano.

A diferencia de lo que suele creerse, la imagen no fue creada en el territorio argentino ni estuvo pensada originalmente para el santuario donde hoy se la venera. Su llegada al Río de la Plata respondió a un encargo privado y su permanencia en la zona de Luján se dio en un contexto marcado por condiciones precarias de traslado, exhibición y resguardo.

Con el paso del tiempo, la pieza atravesó múltiples modificaciones y restauraciones. Cada una respondió a criterios distintos -devocionales, estéticos o técnicos-- y dejó huellas que hoy forman parte de su configuración actual. El resultado es una obra compleja, donde conviven materiales originales del siglo XVII con agregados de los siglos posteriores.

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En la actualidad, la imagen se encuentra resguardada en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, bajo estrictas condiciones de conservación ambiental. Allí es objeto tanto de veneración religiosa como de estudio patrimonial, con un protagonismo especial cada 8 de mayo, fecha en la que se celebra el Día de la Virgen de Luján.

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El origen de la imagen y su llegada al Río de la Plata

La escultura fue realizada en la primera mitad del siglo XVII en el actual territorio de Brasil, una región clave en la producción de imaginería religiosa durante la etapa colonial. Según los registros históricos, fue fabricada en un taller del valle del Paraíba, en San Pablo, aproximadamente entre 1620 y 1630, siguiendo los cánones del barroco colonial portugués.

La imagen estaba destinada originalmente a una estancia ubicada en la zona de Santiago del Estero. Formaba parte de un envío más amplio de objetos religiosos que llegaron al Río de la Plata en 1630, trasladados por vía marítima desde el puerto de Santos hasta Buenos Aires a bordo de una carabela.

Durante ese traslado terrestre hacia el interior, el carro que transportaba la imagen se detuvo en la zona del río Luján y no pudo avanzar. Más allá de la interpretación religiosa posterior de ese episodio, lo documentado históricamente es que la escultura quedó en ese lugar y comenzó a recibir atención de la población local.

Con el tiempo, el sitio se consolidó como un punto de referencia creciente. La devoción fue en aumento y el espacio terminó transformándose en santuario, acompañado por un proceso de institucionalización del culto.

Todos los años se realiza la peregrinación a la Basílica de Luján para venerar a la Virgen.

Desde el punto de vista material, la imagen original mide aproximadamente 38 centímetros de altura y representa a la Inmaculada Concepción. Su tamaño reducido fue determinante para que pudiera ser trasladada con relativa facilidad durante sus primeros años.

Un dato clave es que la escultura no fue concebida para ser vestida. Originalmente, la túnica y el manto estaban tallados directamente en la arcilla y policromados, siguiendo la iconografía mariana típica del período colonial.

Materiales, modificaciones y restauraciones a lo largo del tiempo

La imagen está realizada en terracota cocida, es decir, arcilla de origen brasileño sometida a altas temperaturas. Este material, muy utilizado en la imaginería colonial, es resistente a la degradación biológica, pero extremadamente sensible a la humedad, los cambios térmicos y los impactos mecánicos.

La composición química de la arcilla le otorga una porosidad que fue determinante en su estado de conservación. Durante sus primeros 50 años, la imagen estuvo expuesta a la intemperie y alojada en nichos precarios, lo que provocó un desgaste progresivo y la aparición de grietas profundas.

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Uno de los aspectos menos difundidos es que la pieza original se encuentra fragmentada en varios segmentos. El deterioro más severo ocurrió durante el siglo XVIII, cuando la humedad y las variaciones climáticas del ambiente pampeano dilataron la arcilla. Actualmente, el cuerpo de la imagen permanece unido mediante pernos internos y resinas aplicadas en distintas intervenciones.

En 1904, con motivo de la coronación pontificia, se realizó una de las restauraciones más documentadas y debatidas. Para evitar que la terracota continuara desgranándose, la imagen fue recubierta con una fina lámina de plata. Este procedimiento, conocido técnicamente como “encamisado”, tuvo como objetivo crear una estructura rígida que soportara el peso de las vestiduras y la corona, que por sí sola supera los 500 gramos de oro y piedras preciosas.

La base de la imagen también sufrió modificaciones sustanciales. La media luna con nubes y querubines que se observa en la actualidad no formaba parte de la pieza original, que tenía una base maciza de arcilla. Durante el siglo XIX se incorporaron madera y yeso para ampliar la superficie de apoyo y garantizar estabilidad en procesiones y traslados.

En 1944 se realizó uno de los estudios técnicos más relevantes: una radiografía que reveló que el interior de la imagen presenta cavidades producto de burbujas de aire generadas durante la cocción original. Este defecto de fabricación explica su fragilidad estructural y motivó una restauración profunda en la década de 1970, cuando se utilizaron polímeros sintéticos para sellar fisuras capilares.

Detalle de la Virgen de Luján restaurada.

En términos de policromía, se estima que solo se conserva un 15% de la pintura original bajo las capas de protección. Los colores iniciales eran un azul profundo en el manto y un rojo carmín en la túnica, aplicados con pigmentos vegetales y minerales típicos del barroco colonial.

Un dato patrimonial clave es que el rostro de la Virgen es la única zona que evitó intervenciones invasivas mayores. Mantiene los rasgos originales, aunque fue sometido a tres limpiezas técnicas documentadas para remover hollín y residuos ambientales. Actualmente, está protegido por capas de cera y barnices específicos.

Desde una perspectiva técnica, la Virgen de Luján es considerada un “objeto compuesto”: una reliquia de arcilla del siglo XVII, reforzada con plata en el siglo XX y resguardada en una estructura moderna con control ambiental. Su preservación requiere un trabajo interdisciplinario permanente.