Un millón de fieles participaron de la peregrinación a Luján

En una jornada a pleno sol, entre canciones religiosas, alegría y mucha fe, cientos de miles de fieles emprendieron desde las 7 de ayer la tradicional caminata al Santuario de Luján.

Al cierre de esta edición, y según datos aportados por la organización, cerca un millón de personas formaban parte de la manifestación religiosa que, con el correr de los años, se consolidó como una de las más convocantes del país.

La actividad se inició a las 7, con una misa central en el santuario, la cual fue presidida por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva. En tanto que la imagen peregrina partió a las 10 y era trasladada por integrantes de la diócesis de Quilmes.

La caminata se realizó bajo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”. Este lema, que se unió a la consigna del Jubileo 2025, marcó la primera peregrinación tras el fallecimiento del apa Francisco.

Durante la homilía, García Cuerva brindó un mensaje de aliento, al expresar que “la peregrinación es como la vida: hay momentos más alegres y otros más duros”, y alentó a los participantes a marchar con fe. Tras las palabras del arzobispo porteño, los peregrinos emprendieron el recorrido de aproximadamente sesenta kilómetros hasta el santuario de la Virgen Patrona de Argentina. Tal como ocurre en estos casos, la misa central de la peregrinación se celebrará hoy a las 7 y también será presidida por el arzobispo García Cuerva.

Para asistir a los caminantes, se dispuso un amplio operativo que incluyó 63 puestos de apoyo gratuitos a lo largo del trayecto. Estos puntos contaron con hidratación, provisión de agua potable, baños químicos y hospitales móviles. También se desplegaron ambulancias y servicios de emergencia.

Dada la magnitud del evento, las autoridades implementaron un operativo especial de tránsito que afectó a seis municipios del conurbano bonaerense, con cortes y desvíos en Morón, Merlo, Ituzaingó, Moreno, General Rodríguez y Luján. Las interrupciones de calles y avenidas comenzaron a las 6 de la mañana. Además, se reforzaron los servicios del tren Sarmiento para facilitar el regreso de los fieles.

La peregrinación a Luján tuvo su origen en 1975, cuando unos 30 mil jóvenes marcharon bajo el lema “La juventud peregrina a Luján por la Patria”. Hoy, la tradición mantuvo vivo su espíritu de esperanza, unidad y compromiso, al convocar a familias, jóvenes y adultos en un camino de fe que trascendió las generaciones.

Refuerzo de trenes. La estatal Trenes Argentinos dispuso el refuerzo de servicio ferroviarios de la línea Sarmiento para el regreso de los peregrinos a Luján.

A través del cronograma dado a conocer la semana pasada, se despacharán trenes desde Luján los trenes partirán a las 3.10, 5.30, 8.16, 10.36, 13.54 y 16.14, mientras que desde Moreno los servicios harán lo propio desde las 2:00, 4.20, 7.06, 9.26, 12.44 y 15.04.