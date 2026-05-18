Megatemplo mormón en el centro porteño: cómo será la obra que tendrá una imponente escultura de Jesús

El mega proyecto de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Ijsud), conocidos popularmente como mormones, dio un paso decisivo para convertirse en realidad en pleno centro porteño. La Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires revocó por unanimidad la medida cautelar que mantenía frenada la obra. El fallo judicial desestima el recurso presentado por la Asociación Civil Basta de Demoler, permitiendo que se retomen los procesos administrativos para la edificación.

El complejo religioso se levantará en el codiciado predio que la institución adquirió en agosto de 2023, ubicado sobre la calle Reconquista, entre la avenida Córdoba y Viamonte, un terreno que actualmente funciona como baldío y playa de estacionamiento en desuso. Tras conocerse el aval de la Justicia, las autoridades del credo difundieron por primera vez los planos oficiales y los detalles técnicos del megatemplo mormón, que promete transformar la fisonomía urbana de la zona.

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Dos edificios y un "Christus" monumental

Según los planos presentados ante la Dirección General de Interpretación Urbanística (Dgiur), el proyecto contempla un área total de 14.478,64 metros cuadrados destinados a la superficie sobre nivel, complementados con 15.378,27 metros cuadrados de subsuelos que se utilizarán para estacionamiento, áreas técnicas y equipamiento.

La obra civil estará integrada por dos grandes estructuras con funciones diferenciadas:Edificio sobre avenida Córdoba (esquina Reconquista): Albergará el templo propiamente dicho y alcanzará una altura máxima de 36,50 metros (equivalente a cinco o seis plantas), situándose apenas por encima de los inmuebles linderos.Edificio sobre la calle Viamonte: Estará destinado exclusivamente al uso de oficinas administrativas, educativas y funciones de apoyo institucional, segùn consigna el diario La Nación.

El gran atractivo del complejo será un pulmón verde de acceso público que conectará ambas construcciones por el medio de la manzana. Este parque peatonal contará con canteros, senderos y bancos para el descanso de los ciudadanos. En el centro del espacio parquizado se erigirá una enorme escultura con la imagen de Jesucristo, una réplica exacta del “Christus”, la emblemática obra neoclásica de mármol de Carrara creada por el artista danés Bertel Thorvaldsen para la Iglesia de Nuestra Señora en Copenhague, un símbolo adoptado por la comunidad mormona a nivel global.

La imponente obra tendrá dos edificios, un parque peatonal y en el centro una colosal imagen de Jesucristo.

Impacto visual negativo vs. "libertad religiosa"

La iniciativa había despertado una fuerte resistencia por parte de grupos vecinales articulados bajo la organización Basta de Demoler. Los denunciantes exigían que el Gobierno de la Ciudad expropiara el terreno para la creación de una plaza pública y argumentaban que la imponente altura del templo mormón generaría un "perjuicio arquitectónico" e impacto visual negativo sobre el lindero Monasterio de Santa Catalina de Siena, un monumento histórico nacional de escala baja.

Ante el freno judicial de primera instancia dictado en diciembre pasado, tanto el Gobierno porteño como la propia Iglesia apelaron la medida. La defensa del credo llegó a advertir formalmente en sus escritos que, de mantenerse la suspensión, avanzarían con una denuncia por "violación de la libertad religiosa".

Finalmente, la Cámara de Apelaciones consideró que no se acreditó una afectación ambiental o patrimonial concreta derivada de las autorizaciones del Ejecutivo local, ratificando que la Dgiur actuó bajo los parámetros del Código Urbanístico vigente.

Arqueología, mitigación urbana y plazos de construcción

Desde la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días defendieron la integración del proyecto con el patrimonio histórico del microcentro. Carlos Cantero, director de comunicación de la Ijsud, enfatizó ante La Nación: “Nuestro equipo ha desarrollado una propuesta pensada para integrarse respetuosamente al entorno urbano, cumpliendo con las normativas vigentes y contemplando medidas de mitigación y protección patrimonial, ambiental y arqueológica”.

"Para la Iglesia, este proyecto tiene un profundo sentido espiritual y comunitario. El templo estará destinado al culto, la reflexión y el servicio, y busca también aportar valor urbano a una zona muy significativa de la ciudad de Buenos Aires", señaló el vocero.

Respecto a los plazos para el inicio de las excavaciones y el levantamiento de las estructuras, Cantero aclaró que el cronograma final dependerá de la conclusión de las distintas instancias regulatorias y las aprobaciones pendientes. No obstante, subrayó que uno de los ejes fundamentales de las próximas etapas será la realización de trabajos de arqueología y preservación histórica en el predio antes de avanzar con los cimientos del megatemplo que busca revitalizar el área central de Buenos Aires.

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