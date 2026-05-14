Más de 40 animales fueron rescatados, antes de ser sacrificados, a partir de una denuncia vecinal que derivó en el allanamiento de un templo umbanda que funcionaba en la localidad de Quilmes y que solía ser frecuentado por Morena Rial antes de ser detenida.

Fuentes policiales confirmaron que el operativo se realizó en una casa, a metros del Sanatorio Trinidad, ubicada en Bernardo de Irigoyen al 1100, en Quilmes Oeste, donde los policías se encontraron con animales en condiciones extremas, hacinados y sin alimentación.

Tras denuncias de vecinos en la comisaría tercera, sumadas a fotos clave que aportó una mujer, intervino en el caso la Fiscalía N°4, la cual le dio indicaciones para intervenir a la Subsecretaría de Zoonosis municipal y realizar un salvataje de los animales.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Pamela Dreher, subsecretaria de Zoonosis del municipio, y el proteccionista Fernando Pieroni, junto a representantes de la Fundación Planeta Vivo, estuvieron a cargo del operativo que derivó en el rescate, traslado y tránsito de más de 40 animales.

"Más de 40 animales fueron rescatados de un domicilio donde esperaban una muerte lenta y dolorosa como parte de una ceremonia religiosa. El rescate se realizó en plena ceremonia, donde había más de 50 personas presentes, entre ellas muchos niños que iban a presenciar la matanza", relató Pieroni en redes sociales.

Clausuraron el templo umbanda donde se bautizó Morena Rial

Junto a un video en el que se ve el procedimiento del operativo, el rescatista destacó: "Gracias a la denuncia de los vecinos, al rápido accionar de Zoonosis Quilmes y de la fiscalía, se logró allanar el domicilio, evitar la masacre y rescatar a todos los animales con vida".

"Desde nuestra fundación prestamos colaboración en el traslado y resguardo provisorio de todos los animales, brindándoles seguridad y contención después de tanto sufrimiento", añadió. Según se detalló, en el lugar fueron hallados y rescatados gallinas, cerdos, cabras y ovejas, los cuales se encontraban en espacios muy reducidos y sin cuidados.

Pieroni indicó que las personas involucradas en el hecho fueron imputadas por el delito de maltrato animal, aunque señaló: "Lamentablemente, sabemos que mucho no les va a pasar, ya que las leyes actuales no contemplan penas efectivas de cárcel para este tipo de hechos. De todas maneras, denunciar es fundamental".

"Las denuncias por maltrato animal deben realizarse en la comisaría o fiscalía correspondiente al domicilio donde ocurre el hecho. Involucrarse salva vidas. El silencio también es parte del problema", concluyó el rescatista sobre el operativo en el que también se encontraron varios animales muertos y otros visiblemente desnutridos.

La defensa del pai umbanda del templo allanado

Tras el operativo en el que allanaron su templo, el pai umbanda Gilliard De Ogum rompió el silencio a través de su cuenta de Instagram y, en medio del escándalo eligió dar su punto de vista y aseveró: "Hablar de lo que no se conoce es fácil. Entender, cuesta más".

"Yo soy umbandista y lo digo con orgullo. Nuestra religión se sostiene en tres cosas simples: amor, caridad y fe. No obligamos a nadie a creer, no esclavizamos, no sacrificamos personas. Nuestra historia es de resistencia, no de violencia", amplió.

El pai, vinculado a Morena Rial, sostuvo que "si leen la Biblia completa van a encontrar pasajes de sacrificios, de guerras en nombre de Dios, de pueblos esclavizados y de gente obligada a cambiar su fe" y remarcó: "Me duele ver cómo se escandalizan por un ebó con animales de granja, mientras se olvida lo que está escrito en la propia historia".

"Lo digo para pedir lo mismo de siempre: respeto. Nosotros no somos lo que dicen los titulares. Somos gente que abre las puertas del terreiro para dar un abrazo, un consejo y una mano a quien lo necesita. Aprendamos a escuchar y así evitamos la mala información", añadió.

Agarró a un perro del cuello y lo revoleó contra el piso en Palermo: quedó detenido

Con respecto al rescate de los animales que iban a ser sacrificados, concluyó: "Si el problema es el sacrificio de animales, seamos coherentes. Si van a prohibir un ebo con un animal de granja, entonces vayamos todos a cerrar los mataderos donde esos mismos animales sufren y mueren para el consumo diario. Si realmente creen que sacrificar un animal es un pecado, entonces todos estamos pecando cada vez que compramos carne para comer".

El vínculo de Morena Rial con el templo umbanda allanado en Quilmes

En 2025, Morena Rial visitó el templo umbanda del pai Gilliard De Ogum y compartió fotos en el lugar e incluso el periodista Ángel De Brito reveló que la joven habría participado en el "sacrificio de un chivo". En aquel momento, el religioso a cargo del lugar explicó que la hija del reconocido conductor se había acercado para bautizarse.

Ante el reciente escándalo vinculado al templo religioso, Morena Rial también se pronunció a través de Instagram y advirtió: "Nuestra Constitución Nacional protege la libertad de credo. ¡No entiendo a los periodistas que me juzgan por mis creencias religiosas! Lo único que voy a decir que en caso de continuar este accionar discriminatorio voy a iniciar acciones legales. Alejandro Cipolla ya está al tanto de que no voy a tolerar que se burlen de mis creencias, ni que se vulnere la intimidad religiosa que solicito en este acto, y que la ley protege".

AS/LT