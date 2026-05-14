Revocaron la cautelar contra el megatemplo mormón: la Justicia autorizó su construcción en el centro porteño

La Justicia porteña dio un giro determinante a favor de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La Sala IV de la Cámara de Apelaciones revocó por unanimidad la medida cautelar que mantenía suspendido el proyecto para construir un megatemplo mormón en la estratégica esquina de Avenida Córdoba y Reconquista. Con este fallo, el credo queda más cerca de materializar una obra que promete transformar el perfil urbano del microcentro con un gran espacio verde público.

Las religiones en auge en la era Milei: evangelismo, New Age y la pérdida de lugar del catolicismo

La decisión, firmada por los jueces Laura Perugini, Lisandro Fastman y Nieves Macchiavelli, dejó sin efecto la restricción dictada en diciembre de 2025 tras un amparo de la asociación civil Basta de Demoler. El tribunal consideró que la disposición administrativa que reconoce la viabilidad del uso del suelo como “local de culto” no genera una afectación directa ni inminente al patrimonio histórico, permitiendo que el proyecto continúe su tramitación administrativa.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Render de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Los argumentos judiciales y la defensa de la libertad religiosa

El conflicto escaló cuando la iglesia denunció que el freno a la obra constituía una “violación a la libertad religiosa”. Según el escrito presentado por el credo, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires no exige un trámite de "doble lectura" ni tratamiento legislativo para autorizar locales de culto, por lo que las exigencias previas de la primera instancia resultaban "inadmisibles".

Por su parte, la Cámara de Apelaciones respaldó la postura del Gobierno de la Ciudad y del credo al sostener que, dado que aún no existe un permiso de obra otorgado ni en trámite, no se acredita un daño ambiental o patrimonial actual. La jueza Macchiavelli subrayó que la resolución técnica de la Dirección General de Interpretación Urbanística (Dgiur) se ajustó a la normativa vigente sin requerir excepciones especiales.

El templo estaría ubicado en la esquina de Avenida Córdoba y Reconquista (CABA).

A punto de sacrificados: rescataron a más de 40 animales de un templo umbanda al que iba Morena Rial

Cómo será el megatemplo

Junto con el avance judicial, se conocieron nuevos renders y detalles técnicos de la obra. El proyecto integral se desarrollará en un terreno que actualmente funciona como playa de estacionamiento y contempla la construcción de dos edificios principales:

Edificio sobre Viamonte: Destinado a oficinas administrativas, educativas y de apoyo institucional.

Templo sobre Avenida Córdoba: El edificio principal de culto, que tendrá una altura equivalente a seis plantas, armonizando con los edificios linderos pero destacándose frente al histórico Monasterio de Santa Catalina .

Pulmón verde: El 60% del predio será destinado a un espacio verde de acceso público. Contará con senderos, canteros y bancos que permitirán conectar Córdoba con Viamonte por el centro de la manzana.

El edificio con ubicación en la calle Viamonte estaría destinado al uso de oficinas.

Desde la institución religiosa destacaron que este parque será "una de las áreas parquizadas de mayor relevancia dentro del microcentro porteño", apuntando a la revitalización de una zona degradada. Además, aseguraron que se cumplirán estrictamente todos los protocolos arqueológicos exigidos por la cercanía con el Monasterio de Santa Catalina de Siena, declarado Monumento Histórico Nacional.

MEG/fl