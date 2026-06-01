Anthropic presenta de forma confidencial los documentos para salir a bolsa

Anthropic PBC presentó de manera confidencial la documentación preliminar para una salida a bolsa, intensificando la carrera con OpenAI por llegar primero a Wall Street en un debut que podría concretarse tan pronto como este otoño.

“El número de acciones que se ofrecerán y el precio aún no han sido determinados”, señaló la compañía en una publicación de blog difundida el lunes.

Anthropic, OpenAI y SpaceX avanzan con planes para cotizar en bolsa, una vía que les permitiría acceder a nuevas fuentes de financiamiento. Aunque el capital disponible en los mercados privados ha crecido con fuerza en los últimos años, una oferta pública abre la puerta a una base mucho más amplia de inversionistas. También facilita que los primeros respaldos y los empleados puedan vender o monetizar sus participaciones.

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Anthropic recaudó recientemente US$65.000 millones en una ronda de financiamiento que elevó su valoración a US$965.000 millones, superando por primera vez a OpenAI. La empresa ha experimentado un fuerte crecimiento de la demanda, impulsado por clientes que recurren a sus herramientas para optimizar tareas de programación y otras funciones empresariales.

Trayectoria de Anthropic

Fundada en 2021 por un grupo de exempleados de OpenAI, Anthropic se ha consolidado como uno de los líderes del sector de la inteligencia artificial. La empresa ha desarrollado una serie de herramientas de IA destinadas a transformar la forma en que las compañías gestionan tareas que van desde la programación hasta la ciberseguridad.

Anthropic y OpenAI han intensificado su competencia en los últimos meses. Según informó Bloomberg en mayo, OpenAI también preparaba una presentación confidencial para una oferta pública inicial en las próximas semanas y apuntaba a debutar en bolsa durante el otoño.

Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. y Morgan Stanley se encuentran entre los bancos considerados para asumir funciones centrales en las futuras salidas a bolsa de Anthropic y OpenAI, según fuentes cercanas al proceso.

Ser la primera en llegar al mercado podría darle a Anthropic una mayor visibilidad y permitirle captar capital de una base más amplia de inversionistas.

LM