La actividad económica de Chile tuvo un pequeño incremento en abril y suma señales de desaceleración

La actividad económica de Chile apenas creció al inicio del segundo trimestre, según datos del banco central publicados el lunes, lo que marca el más reciente de una serie de cifras decepcionantes en una de las naciones más ricas de América Latina.

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El Imacec, un indicador adelantado del producto interno bruto (PIB), subió un 0,1% en abril respecto de marzo, en línea con la mediana de las estimaciones de analistas encuestados por Bloomberg. La economía cayó un 1,2% frente al mismo mes del año anterior, un descenso mayor al previsto por todos los analistas consultados en la encuesta de Bloomberg, cuya estimación apuntaba a una baja de 0,1%.

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El débil desempeño económico de Chile en abril coincide con un repunte de la inflación después de que el gobierno del presidente José Antonio Kast permitiera que los precios de los combustibles registraran su mayor aumento desde al menos 1980. De cara al futuro, la administración promete impulsar el PIB mediante medidas que incluyen una reducción de los impuestos a las empresas y un recorte del gasto público. Sin embargo, la actividad ha estado limitada por un mercado laboral débil y por la reciente caída en la producción de cobre, principal exportación del país.

La actividad industrial aumentó un 2,3% mensual en abril, mientras que la minería subió un 0,8%, según las cifras del banco central. En contraste, el comercio cayó un 1% durante el período y los servicios retrocedieron un 0,2%.

Chile registró en abril la menor producción de cobre para ese mes en 23 años, tras un decepcionante primer trimestre, informó el viernes el instituto nacional de estadísticas. El resultado reforzó las expectativas de una oferta global ajustada, que ha llevado los precios del metal cerca de máximos históricos.

Entre los factores que también frenan el crecimiento económico figura la tasa de desempleo, que aumentó a 9,1% en los tres meses hasta abril, el nivel más alto desde mediados de 2021. El desempleo femenino en el mismo período se disparó hasta 10,5%.

Los precios al consumidor registraron en abril su mayor aumento mensual desde 2022, impulsados por un alza del 11,4% en los costos de la energía. En un discurso pronunciado el 27 de mayo, la presidenta del banco central, Rosanna Costa, afirmó que será crucial evaluar si el incremento de los precios de los combustibles se mantendrá como un fenómeno temporal o si se extenderá a otros sectores de la economía.

El producto interno bruto de Chile crecerá un 2,1% este año, según las estimaciones del gobierno publicadas el 25 de mayo en su informe de finanzas públicas.