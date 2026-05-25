Chile expulsó a 80 migrantes en su tercer vuelo de deportación desde la asunción de Kast

Las autoridades de Chile informaron este domingo que expulsaron del país a 80 migrantes irregulares. Fue a través de un nuevo vuelo de deportación de extranjeros, el tercero dentro del "plan de control migratorio" del Ejecutivo presidido por el ultraconservador José Antonio Kast, que llegó a la presidencia el 11 de marzo con un propuesta de fuerte endurecimiento de fronteras.

"En total, se han concretado 80 expulsiones: 20 administrativas y 60 judiciales. Las personas expulsadas corresponden a las nacionalidades colombiana y boliviana; 32 de ellas mantenían antecedentes policiales", indicó la Policía de Investigaciones chilena (PDI) en una publicación en redes sociales.

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Por cada una de estas personas viajó en el vuelo un agente policial que la escoltaba para asegurarse de que descienda del avión en su país.

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