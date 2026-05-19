Chile recorta su proyección de producción de cobre y crecen las expectativas de escasez global

Chile, el principal productor mundial de cobre, redujo sus proyecciones de producción para este año y el próximo, lo que refuerza las expectativas de una estrechez de oferta mundial que han llevado los precios cerca de máximos históricos.

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Se prevé una disminución de 2% en la producción, hasta alcanzar los 5,3 millones de toneladas métricas este año, debido a la menor ley del mineral, labores de mantenimiento y restricciones operativas, según las proyecciones trimestrales de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). Para el próximo año, se espera una recuperación de 4% hasta cerca de 5,5 millones de toneladas.

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Anteriormente, el organismo proyectaba 5,6 millones de toneladas para este año y 5,97 millones para 2027. La reducción de las previsiones de un país que representa casi una cuarta parte de la producción mundial de cobre mina brinda un respaldo adicional a los precios, ya impulsados por interrupciones de suministro en grandes minas y por el acelerado crecimiento de la demanda vinculada a centros de datos y a la transición energética.

“El mercado global continúa con una oferta inestable y episodios recurrentes de estrechez de suministro”, señaló el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, en el informe publicado el martes.

Cochilco elevó su proyección del precio promedio del cobre para este año a US$5,55 por libra, frente a una estimación previa de US$4,95 por libra. Actualmente, el cobre cotiza por encima de US$6 por libra en Nueva York.

A nivel mundial, se espera que la demanda de cobre refinado aumente 1,5% este año y 2,3% en 2027, hasta alcanzar 28,2 millones y 28,8 millones de toneladas, respectivamente. China seguirá siendo el principal motor del consumo pese a la debilidad de su mercado inmobiliario.

Cochilco señaló que el mercado de cobre refinado continuará mostrando un escenario de estrechez y proyectó un pequeño superávit de 12.000 toneladas en 2026, tras el déficit estimado de 124.000 toneladas del año pasado.