Fuerte sismo de magnitud 6.9 sacudió Chile: reportan daños materiales y miles de usuarios sin luz

Un fuerte sismo de magnitud 6.9 sacudió en la tarde de este lunes el Norte Grande de Chile, dejando hasta el momento un saldo de diversos daños materiales, desprendimientos en rutas y masivos cortes de energía eléctrica.

Según informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 17:52 y fue percibido con fuerza en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama.

El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile detalló que el epicentro se localizó a 20 kilómetros al noreste de la comuna de Calama, mientras que su hipocentro se ubicó a una profundidad de 114 kilómetros.

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Minutos después del evento, usuarios en redes sociales y auditores de medios locales compartieron impactantes registros del momento exacto del temblor, mostrando escenas de pánico, voladuras de polvo e infraestructura afectada.

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Cortes de luz, evacuaciones en mineras y rutas afectadas

Los efectos del sismo se sintieron con especial intensidad en Calama, donde se reportaron daños en góndolas y techos de supermercados. En el ámbito industrial, los trabajadores de la minera Zaldívar, ubicada en pleno Desierto de Atacama, debieron ser evacuados de manera preventiva hacia zonas de seguridad. Asimismo, en la emblemática zona minera de Chuquicamata se captaron densas nubes de polvo suspendidas en el aire tras el intenso sacudón.

La conectividad vial también sufrió complicaciones: conductores reportaron desprendimientos de rocas en el camino que une Antofagasta con Calama.

Mientras Senapred continúa evaluando el impacto en la población, la infraestructura y los servicios básicos, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada llevó tranquilidad a las localidades costeras al confirmar que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas del país.

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Masivo apagón y una seguidilla de réplicas

El panorama posterior al sismo principal se ha visto agravado por la pérdida del suministro eléctrico. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) confirmó que casi 30 mil clientes se mantienen sin luz en la zona afectada. El desglose oficial detalla que la comuna de Calama es la más golpeada con 27.039 usuarios a oscuras, mientras que en Mejillones se registran 173 clientes afectados.

A este escenario se suma una constante actividad sísmica. El Centro Sismológico Nacional registró al menos nueve sismos menores o réplicas en las horas posteriores al evento principal de las 18. Las tres primeras y más intensas se concentraron en un lapso de menos de diez minutos:

-Primera réplica: Magnitud 4.3, registrada a las 18:03 , con una profundidad de 106 kilómetros y epicentro a 12 km al noroeste de Calama.

-Segunda réplica: Magnitud 4.2, ocurrida a las 18:08, a 112 kilómetros de profundidad y con epicentro a 38 km al noroeste de Calama.

-Tercer movimiento: Magnitud 3.9, sentido a las 18:11, con una profundidad de 112 kilómetros y epicentro a 22 km al noroeste de Calama.

Posteriormente, y hasta el cierre de esta nota, otros ocho temblores de menor intensidad continuaron percibiéndose en la zona norte, manteniendo en alerta a la población y a los equipos de emergencia que siguen desplegados en el territorio.

MEG/ML