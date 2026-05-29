La dinámica política de Mendoza se explica, según distintos factores señalados en la conversación, por una valoración de la estabilidad económica, una identidad regional de sesgo conservador y una estructura productiva condicionada por la escasez de agua y las características geográficas del territorio. Arturo Lafalla sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190): “En Mendoza, nuestra cercanía a Chile nos hace más proclives a las ideas de Milei”.

El abogado y dirigente político argentino del Partido Justicialista, Arturo Lafalla, fue gobernador de la provincia de Mendoza entre 1995 y 1999. Se desempeñó como vicegobernador de Mendoza, diputado nacional y funcionario provincial, y tuvo un rol importante dentro del peronismo mendocino durante las décadas de 1980 y 1990.

Usted cuenta con una de las trayectorias de mayor experiencia para entender Mendoza y analizar una de las provincias donde Javier Milei conserva mayor apoyo. ¿Qué explica esa sintonía tan fuerte entre Mendoza y el mileísmo?

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La realidad es lo que no tiene remedio.

La realidad es que seguramente el grueso de la población mendocina valoró los logros de Milei, que es haber bajado sensiblemente la inflación. Creo que ese es el más significativo e importante.

Y lo que dicen los no mendocinos es que acá somos todos conservadores: los peronistas somos conservadores, los radicales son conservadores y los demócratas son conservadores.

También decimos que están muy influidos por el modelo chileno, que es su vecino al lado.

En la época de la organización nacional hubo una etapa en la que Vicente Gil, que da nombre a la calle donde vivo, promovía que nos uniéramos a lo que iba a ser Chile y no a la Argentina, porque nuestra forma de producción, nuestra relación con el agua, la escasez y el desierto es más parecida a la Quinta Región de Chile que a la pampa húmeda.

Entonces, en algún momento, y no es que fueran antipatriotas, nos parecíamos más a Chile. De hecho, hasta en el tono de voz. A mí me suele pasar que un taxista me pregunta si soy chileno.

Alfredo Cornejo además hizo su universidad en Chile. La cantidad de elementos y cercanías políticas es grande. Y además Chile es un país que claramente está más a la derecha que la Argentina.

Sí, claro. Para nosotros el mar, los que tenemos la suerte de ir de vacaciones, no es Mar del Plata. Es Viña del Mar, Reñaca, Chile.

Y eso a lo mejor explica también esa mayor sintonía de la sociedad mendocina con Milei.

Probablemente tenga que ver con valorar la estabilidad. Y el mendocino, a diferencia de la pampa húmeda, utiliza solo el 4% de todo el territorio. Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe ocupan todo; nosotros solo el 4%. El resto es desierto.

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¿Por qué? Porque la tierra sin agua no vale, y el agua es cada vez más escasa. Acá no hay terratenientes, porque con la tierra sola usted no es rico. Tiene que tener tierra, agua y trabajo.

También es una tierra de muchos emprendedores. No sé si esas dificultades que usted menciona, asociadas con Chile, explican empresarios que han tenido mucho protagonismo. Obviamente Pescarmona con IMPSA durante muchísimos años, pero también Manzano, que era del Partido Justicialista y se convirtió en un empresario gigantesco; Vila con los medios de comunicación de Mendoza llevados a todo el país; Moneta en su momento con los bancos. ¿Hay alguna diferencia, a su juicio, en la actitud hacia el mercado que tienen los mendocinos respecto de los porteños?

Mencionó a Vila, Manzano, Pescarmona y Moneta. Los cuatro, en su momento y a su manera —Moneta mucho más—, intentaron, entre comillas, ser dueños de Mendoza. No querían ser gobernadores, querían poner y sacar gobernadores.

A Moneta le fue muy mal. A Vila y Manzano les va bien. Y Pescarmona fue otra cosa. Pescarmona fue un gran innovador.

Pescarmona fue un empresario extraordinariamente innovador. Vendió grúas a China, vendió molinos de viento. Es decir, creó muchísimo valor agregado sobre la base del recurso humano.

Por eso Pescarmona es distinto. Ni Moneta, ni Manzano, ni Vila hicieron valor agregado. Intermediaron. Y no estoy haciendo un juicio moral, no es ese el tema. Hablo del tipo de empresario. Manzano relaciona inversores.

Manzano fue político y fue presidente de la Cámara de Diputados. Si él se presentara en Mendoza y quisiera, ¿podría tener apoyo e incluso ser gobernador de la provincia?

Poder, podría. No creo que le interese y yo no lo votaría.

Pero, ¿usted cree que podría tener aceptación?

Poder, podría. Ya digo, no creo que sea una hipótesis ni que él mismo se lo esté planteando, pero probablemente sí. Le insisto: que no cuente con mi voto.

¿Qué le pasa al peronismo que nunca gana en Mendoza?

Bueno, supimos ganar en alguna época, en los ‘90.

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La culpa es nuestra. Son nuestros errores los que hicieron que la población mendocina, que en algunas épocas nos acompañó, hoy no nos acompañe. Hay que volver sobre los errores. Yo creo que quienes tuvimos responsabilidades políticas, el mejor aporte que podemos hacerle al futuro es contar nuestros errores para que no se repitan. Hay que hacer una autocrítica, reconocer errores y mirar el futuro.

¿Y cómo viene el futuro? ¿Usted imagina que el peronismo, en una renovación ya sin kirchnerismo, podría volver a gobernar Mendoza?

Poder, como hipótesis, seguro. ¿Usted me pregunta personalmente?

No me refiero a usted. Le pregunto si cree que existe esa posibilidad.

Sí, claro que existe. Porque hay una base. El peronismo, como el antiperonismo —usted lo sabe mejor que yo—, también tiene una base en Mendoza. Ese 25 o 30% que a veces se puede perforar. El asunto es llenarlo de contenido, de contenido que tenga que ver con el futuro y que el peronismo no hable de volver a ningún pasado.

Ahí venía mi acto fallido con Córdoba. Es probablemente la provincia más antikirchnerista de la Argentina. ¿Mendoza le sigue en esa línea?

Estamos ahí a la par, sí.

MV CP