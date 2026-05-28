El Ministerio de Economía aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto minero San Jorge, impulsado por la empresa minera San Jorge, que prevé una inversión total de u$s 891 millones para desarrollar una nueva mina de cobre en la provincia de Mendoza.

Súper RIGI en el Congreso: cuáles son los beneficios y las condiciones para entrar

La autorización fue anunciada este jueves 28 de mayo mediante un comunicado que emitió el ministerio que maneja Luis Caputo. El Gobierno confirmó que el emprendimiento cumple con los requisitos de estabilidad y previsibilidad exigidos por el régimen.

El proyecto contempla la generación de “más de 6.300 empleos directos e indirectos vinculados a la producción de cobre”, según indicaron en la publicación realizada en la red social X.

El Gobierno presentó el Súper RIGI en el Congreso

El Gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones Nuevas Industrias, una versión expandida del RIGI tradicional al que desde el Ejecutivo llamaron “Súper RIGI”, según indicó Bloomberg Línea.

Con este nuevo programa se busca extender y ampliar los incentivos para atraer nuevas inversiones a nuevas industrias en el país. Según lo adelantó el propio Javier Milei semanas atrás, tendrá “mayores ventajas que el RIGI original y aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina”.

El Rigi no logró nuevas inversiones y solo benefició a las que ya existían

Entre los puntos fuertes del nuevo proyecto se encuentran:

- El monto mínimo de inversión será de, al menos, US$ 1.000 millones.

- Las empresas contarán con la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias para los proyectos adheridos a un 15% entre los incentivos impositivos.

- El plazo para la presentación de solicitudes de adhesión será de cinco años, prorrogable por única vez por hasta un año.

Objetivos del nuevo RIGI

El súper RIGI es la iniciativa a través de la cual el Gobierno busca extender y ampliar los incentivos para atraer grandes inversiones a nuevas industrias en el país.

El objetivo será que, bajo este nuevo régimen, se puedan crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía, multiplicando la cantidad de empleos.

Javier Milei prometió un "súper RIGI" con "mayores ventajas" que el original

La iniciativa se extenderá por “nuevas actividades económicas” a todo proyecto industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculados a infraestructura productiva nacional que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, no se desarrolle, produzca ni preste en el país, o cuyo grado de desarrollo resulte experimental o piloto.

“Quedan expresamente excluidos del presente régimen aquellos proyectos cuyo objeto, alcance o ejecución consistan en la ampliación, adecuación, modernización, reconversión, reorganización o reutilización de instalaciones preexistentes”, indicó Bloomberg.

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