De la Espriella supera a Cepeda en primera vuelta y redefine el mapa político colombiano

El abogado Abelardo de la Espriella inesperadamente ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, lo que da paso a unas nuevas elecciones latinoamericanas marcadas por una fuerte polarización.

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El outsider conservador está en una posición sólida para convertirse en el próximo presidente del país cuando se enfrente al senador de izquierda Iván Cepeda, un aliado del actual presidente Gustavo Petro, en una segunda vuelta el 21 de junio.

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De la Espriella obtuvo el 43,7% de los votos con cerca del 99,9% de las mesas escrutadas, según resultados oficiales. Cepeda se ubicó en segundo lugar con el 40,9%. Otra aspirante conservadora, la senadora Paloma Valencia, quedó en un distante tercer lugar con un 6,9%. En un discurso pronunciado tras la votación, le prometió su apoyo a De la Espriella.

En un vídeo publicado en las redes sociales tras la publicación de los resultados, De la Espriella afirmó que su movimiento se impondría en la segunda vuelta. “Vamos a derrotar la tiranía y el absolutismo”, dijo. “Hoy, más que nunca, estoy firme por la patria”.

La participación electoral fue de aproximadamente el 58% el domingo, la más alta jamás registrada en una primera vuelta de unas elecciones presidenciales.

Antes de la votación, la mayoría de las encuestas situaban a De la Espriella en segundo lugar, por detrás de Cepeda. Los mercados de predicción sugieren que la segunda vuelta podría ser solo una formalidad. De la Espriella tiene ahora un 78% de posibilidades de convertirse en el próximo presidente de Colombia, frente al 22% de Cepeda, según Polymarket.

Es probable que el resultado del domingo sea bien recibido por los inversionistas, muchos de los cuales temen que otro gobierno de izquierda aumente la deuda y ataque la independencia del Banco de la República. Con el tiempo, los mercados acabaron viendo a De la Espriella como una alternativa a Valencia. Lo consideran la mejor esperanza para desbancar al movimiento de Petro.

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Es probable que los activos colombianos repunten el lunes. La deuda del país había registrado un ligero repunte durante la semana previa a las elecciones, ya que los inversionistas se vieron animados por los indicios de la creciente popularidad de De la Espriella. Los bonos en dólares proporcionaron a los inversores ganancias de casi un 2% la semana pasada, mientras que los rendimientos de los títulos denominados en pesos bajaron.

De la Espriella se ha comprometido a fortalecer las relaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a recortar el gasto, bajar los impuestos, combatir en lugar de negociar con los grupos criminales que han invadido amplias zonas del país.

Cepeda, por el contrario, se muestra escéptico ante la intervención de EE.UU. en América Latina y quiere aumentar el gasto social y ampliar las negociaciones con los grupos armados ilegales.

En los colegios electorales de Bogotá, muchos votantes, junto con sus hijos e incluso sus mascotas, lucían la camiseta amarilla de la selección nacional de fútbol de Colombia, que se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles de la campaña de De la Espriella. Cepeda, sin embargo, se impuso en la capital, obteniendo casi el 42% de los votos frente al 38% de De la Espriella.

Es probable que la segunda vuelta dependa de si De la Espriella logra consolidar el apoyo de los votantes que respaldaron a Valencia, y de cuál de los dos candidatos consiga atraer a los votantes de centro.

“El momentum lo tiene De la Espriella que dio la gran sorpresa derrotando a Cepeda, a pesar de no haberse medido antes en elecciones de voto popular ni de tener respaldo de partidos políticos y clanes”, dijo Sergio Guzmán. “De la Espriella tiene una ventaja pero tiene que saber manejarla. La segunda vuelta va a ser muy apretada”.

Los resultados fueron un duro golpe a la derecha tradicional colombiana que había buscado impulsar a Valencia a la presidencia. Su fracaso al no alcanzar siquiera el 10% de los votos marcó un fuerte declive para el uribismo, la fuerza política liderada por el expresidente Álvaro Uribe que dominó la política colombiana durante dos décadas antes de que Petro se convirtiera en su primer presidente de izquierda en 2022.

De la Espriella describió inicialmente a Valencia como una aliada, pero las tensiones entre ambos se intensificaron en los días previos a la votación. No obstante, su respaldo debería disipar cualquier duda sobre si las fuerzas de la derecha y centro-derecha pueden unirse en una posible segunda vuelta contra Cepeda.

De la Espriella llega a la segunda vuelta como claro favorito, según Sandra Borda, politóloga de la Universidad de los Andes de Bogotá.

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“La gran mayoría de los votos de Paloma Valencia irán a parar a él”, afirmó. “A algunas personas del centro les asusta la idea de alguien como De la Espriella, y votarán un poco más por Cepeda. Pero incluso con esos votos, no parece que Cepeda vaya a lograrlo”.

En otras partes de la región, las contiendas presidenciales también están profundamente polarizadas entre candidatos con ideologías radicalmente diferentes.

En Perú, la segunda vuelta electoral del 7 de junio es entre Keiko Fujimori, la hija del expresidente conservador Alberto Fujimori, y Roberto Sánchez, un izquierdista antisistema. En Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se enfrenta a un movimiento conservador liderado por el senador de derecha Flávio Bolsonaro, el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro.

GZ