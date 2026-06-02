Por qué los inversores se refugian en el dólar ante la crisis en Medio Oriente

La escalada de tensiones en Medio Oriente volvió a poner en alerta a los mercados internacionales. En diálogo con Canal E, la analista financiera Karina Fabi explicó cómo el conflicto entre Irán y Estados Unidos está impactando sobre el dólar, el petróleo y las decisiones de inversión a nivel global.

Según la especialista, los inversores se mantienen atentos a la evolución de las negociaciones y a la posibilidad de una reducción de las tensiones geopolíticas. Mientras tanto, el mercado continúa incorporando los riesgos asociados al conflicto en los precios de los activos financieros.

El conflicto con Irán fortalece al dólar y sostiene al petróleo

Para Fabi, la principal consecuencia inmediata del escenario internacional es el fortalecimiento de la moneda estadounidense. En ese sentido, sostuvo que "Las transacciones se están volcando en el dólar, por eso está fuerte y apreciado", al describir el comportamiento de los inversores frente a la incertidumbre global.

Además, remarcó que "el dólar en este contexto se va a mantener fuerte, se va a mantener con una tensión alcista a razón del conflicto con Irán". Sin embargo, aclaró que esa situación no será permanente y podría modificarse cuando se estabilice el escenario geopolítico.

Respecto al mercado energético, explicó que los precios del petróleo seguirán elevados durante varios meses. Según indicó, el barril podría mantenerse en una banda de entre 80 y 90 dólares hasta fines de año antes de regresar a niveles más normales.

El euro gana protagonismo en medio de la incertidumbre global

La analista destacó que el euro se encuentra entre las monedas más demandadas por los inversores. Esto responde a una estrategia de diversificación frente a la dependencia histórica del dólar.

En ese sentido, afirmó que "el euro está dentro de las divisas más seleccionadas del conflicto para las transacciones que se están haciendo" y agregó que la moneda europea seguirá mostrando fortaleza durante los próximos meses.

Además, señaló que el conflicto entre Rusia y Ucrania ya no genera impactos significativos en los mercados. "La situación del conflicto Rusia-Ucrania ya se descontó", explicó al referirse a un riesgo que los inversores ya incorporaron a sus decisiones.

La toma de ganancias domina a las bolsas internacionales

Fabi observó una fase de consolidación en los principales índices bursátiles del mundo. Según explicó, muchos inversores evalúan si es momento de asegurar ganancias o esperar nuevas oportunidades.

"El comprador que ya entró abajo está que quiere retirarse, no quiere retirarse, tiene dudas si tomar ganancias o no", señaló al describir el comportamiento actual de los mercados.

Para la especialista, todavía no se produjo una corrección suficiente que incentive un ingreso masivo de nuevos participantes, por lo que el mercado permanece expectante.

Oro y bitcoin: por qué caen los activos de refugio

La analista también se refirió al comportamiento del oro y de las criptomonedas, dos activos que suelen ser considerados refugio frente a escenarios de incertidumbre.

Según explicó, la caída de estos instrumentos responde a una necesidad de liquidez por parte de empresas e inversores. Cuando aumentan los costos energéticos y los riesgos económicos, muchos participantes venden posiciones para obtener efectivo.

Por eso, consideró que los retrocesos recientes no implican necesariamente una pérdida de atractivo de largo plazo. Incluso sostuvo que el oro y los criptoactivos continúan siendo instrumentos orientados principalmente a estrategias compradoras.

Argentina puede beneficiarse del auge energético

Al analizar el impacto local, Fabi destacó que la suba del petróleo puede transformarse en una ventaja para la economía argentina. El desarrollo de Vaca Muerta y el aumento de las exportaciones energéticas podrían favorecer el ingreso de divisas.

En ese contexto, sostuvo que "están dadas las condiciones para que tengamos una bolsa con buenos resultados y con una buena proyección de futuro en términos energéticos".

Además, valoró la mejora de los bonos argentinos dentro de las evaluaciones internacionales y consideró que el país tiene una oportunidad para posicionarse mejor dentro del mercado global de deuda.

China, el trasfondo detrás del conflicto

Más allá de la disputa entre Irán y Estados Unidos, Fabi planteó que existe un objetivo estratégico más amplio vinculado al avance económico chino.

Según explicó, "la agenda de Donald Trump es China" y gran parte de las decisiones internacionales de Washington responden a la intención de limitar la influencia de Beijing sobre el comercio global.

La especialista sostuvo que detrás de las tensiones en Medio Oriente también existe una disputa por el control de las transacciones energéticas y el papel del dólar en el comercio internacional. Para Fabi, ese será uno de los factores centrales que seguirán condicionando a los mercados durante los próximos meses.