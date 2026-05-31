En medio de la investigación por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada asesinada en Córdoba tras permanecer desaparecida durante una semana, Claudio Barrelier, el único detenido en la causa y principal sospechoso del hecho, intentó quitarse la vida en la cárcel de Bower, donde permanece alojado desde su detención. El hombre, de 32 años, fue asistido por personal penitenciario y actualmente se encuentra sedado para evitar un nuevo episodio de autolesión.

La noticia se conoció pocas horas después de que las autoridades confirmaran el hallazgo del cuerpo de la joven en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en el sur de la capital cordobesa.

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El episodio ocurrió mientras la Justicia profundiza la investigación para reconstruir las circunstancias del hecho y determinar si hubo más personas involucradas.

El hallazgo del cuerpo de Agostina fue confirmado este sábado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en el sur de la capital provincial. La menor era buscada intensamente desde hacía siete días y los investigadores habían concentrado los rastrillajes en esa zona durante las jornadas previas.

Caso Agostina Vega: quiénes son las principales figuras involucradas en la causa

La principal hipótesis apunta a Barrelier como la última persona que vio con vida a la adolescente. Según la reconstrucción judicial, el sospechoso habría convencido a la joven de acompañarlo hasta su vivienda con el argumento de buscar un regalo para su madre, quien, afirman, había mantenido una relación sentimental con él.

Las sospechas se fortalecieron a partir de registros de cámaras de seguridad que muestran a ambos ingresando al domicilio del acusado. Sin embargo, los investigadores no encontraron imágenes que muestren a Agostina saliendo posteriormente del lugar.

Claudio Barrelier permanece detenido en la cárcel de Bower, donde intentó quitarse la vida mientras avanza la investigación por el crimen de Agostina Vega

A medida que avanzó la investigación, la Justicia reunió otros elementos probatorios que derivaron en la detención de Barrelier y en una serie de allanamientos y peritajes para reconstruir el recorrido de la víctima y del sospechoso durante las horas previas al crimen.

Según trascendió en las últimas horas, los investigadores también determinaron que Barrelier conocía la zona de Ampliación Ferreyra donde finalmente fueron hallados los restos de la adolescente, un dato que refuerza las sospechas sobre su participación en el hecho.

Tras conocerse el intento de suicidio del detenido, la familia de Agostina manifestó su preocupación por el impacto que podría tener en el avance de la causa. “Quiero que diga si tuvo algún cómplice. Quiero dar con todos los involucrados. No quiero que le pase nada para que confiese si hay personas más involucradas”, expresó Miguel, abuelo de la adolescente, ante los medios de comunicación.

Así se activa el protocolo de búsqueda: “Nosotras no buscamos muertas, buscamos vivas”

Mientras tanto, la investigación continúa sumando pruebas y resultados periciales. La abogada Fernanda Alaniz, representante legal del padre de Agostina, confirmó que solicitarán que la causa sea investigada bajo la figura de femicidio, una calificación más grave que contempla los asesinatos cometidos por razones de género.

Según explicó, las próximas pericias forenses y la reconstrucción de los hechos serán determinantes para establecer si existen elementos que permitan acreditar ese agravante y modificar la imputación actual. Por ahora, la causa se encuentra caratulada como homicidio.

En la misma línea, el fiscal Raúl Garzón explicó que la investigación se encuentra en una etapa de reconstrucción de los hechos y que todavía restan determinar aspectos clave sobre el contexto en el que ocurrió el crimen. “Hoy estamos frente a un homicidio. Estamos con una persona imputada”, sostuvo el fiscal, quien además anticipó que la calificación legal podría modificarse a medida que avancen las pericias y se conozcan los resultados forenses.

Consultado sobre el trabajo realizado durante la búsqueda de la menor, el fiscal rechazó cuestionamientos sobre el accionar judicial y policial. “No hay ninguna, absolutamente ninguna autocrítica que hacer”, afirmó, al defender la actuación de los organismos que participaron de la investigación.

GD