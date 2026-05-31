Caso Agostina: la exconcejal Vilches cruzó el fiscal Garzón diciéndole "no sea cínico, es una payasada lo que hace"

Durante la conferencia de prensa que daba este sábado, el fiscal Raúl Garzón, encargado de investigar la desaparición y el deceso de Agostina Vega, la exconcejal Laura Vilches, referente del PTS (Frente de Izquierda), lo increpó sin filtros, diciéndole: “No sea cínico. Una payasada lo que está haciendo”.

El enfrentamiento comenzó porque el magistrado hablaba de los perros entrenados que este sábado permitieron encontrar los restos de la joven de 14 años desaparecida: “Yo le diría que hay que entregarle una medalla de distinción a ese perro que permitió en superficie una parte y bajo la superficie, con su olfato y la guía de los profesionales”.

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Hallaron el cuerpo de Agostina Vega en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra

En ese momento, Vilches interrumpió al fiscal, diciéndole: “Puede ahorrarse el cinismo, fiscal, puede ahorrarse el cinismo. Estamos hablando de una niña de 14 años asesinada en un caso de femicidio y usted felicita a los canes. Podría ser un poco menos cínico, ¿no le parece? Soy parte de las mujeres de esta Córdoba que están convocando este próximo 3 de junio a una gran movilización".

Y agregó: "Denunciamos la responsabilidad que usted como parte de la Justicia con el Gobierno tiene. Entonces, no sea cínico, fiscal. Pare un poco porque es una payasada lo que está haciendo". Luego agregó que era "periodista, legisladora y feminista", y le pidió al magistrado: "Contésteme por favor”.

Agostina Vegas

Garzón reaccionó de inmediato, reivindicando el trabajo que permitió encontrar a Vega: “Le voy a contestar a la periodista, legisladora y feminista. Le he dado respuesta a un colega suyo, le digo que no se llegó por casualidad. Esta es una labor científica”.

Poco antes de este cruce, Vilches había escrito en su cuenta de X: "Tremenda tristeza y odio por el femicidio de Agostina. Todo nuestro cariño y solidaridad con la familia, sus maestras, sus amigxs. Dolor y bronca que transformamos en pedido de justicia".

Y agregó: "Señalamos, una vez más la responsabilidad política, policial y judicial de quienes gobiernan y dirigen este estado que desprecia nuestras vidas. Por cada Agostina, Delicia, Brenda, Luna, multiplicaremos nuestra organización y no dejaremos de pisar las calles".

Más declaraciones de Raúl Garzón

Este sábado, en la rueda de prensa que dio acompañado por el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, el fiscal Raúl Garzón remarcó que los restos humanos encontrados hoy tienen un 98% de probabilidad de corresponder a Agostina Vega.

“Ahora, esto debe confirmarlo la ciencia forense. Estamos frente a un homicidio, hay un detenido y es necesario evaluar otras circunstancias. A Agostina la buscamos en todo el país, no solo en Córdoba. Creemos que fue asesinada en la casa del detenido y luego trasladaron el cuerpo”, afirmó.

Claudio Barrelier

Sobre Claudio Barrelier, el único imputado del caso hasta ahora, remarcó que “tiene antecedentes penales”, y que, cuando se allanó su vivienda, “se encontraron pruebas de amplio valor”, tras una inspección realizada con luminol, un compuesto químico que se aplica para encontrar manchas hemáticas.

Desaparición de Agostina: el acusado dijo que la nena que aparece en el video es su "hija" y la familia lo acusa de "mentir"

El fiscal explicó: “El móvil (del asesinato) es el objetivo, hay que saber por qué Agostina estaba ahí. Aparentemente fue de manera voluntaria, no lo sabemos. Hay que averiguar si hubo un engaño. Actualmente se investiga al entorno familiar y al entorno no familiar”.

En respuesta a las críticas que recibió por su accionar, el magistrado aseguró que “desde el principio, ordené las medidas correspondientes, luego de la denuncia que hizo la madre, el domingo 24 a las 8.40 de la mañana. En apenas 48 horas avanzamos en un rumbo sostenido”.