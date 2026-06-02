Federico González analizó la relación Bullrich-Macri: "Nunca va a ser subordinada"

Las diferencias internas dentro de La Libertad Avanza volvieron a quedar en el centro de la escena tras la controversia generada por el rechazo al pliego de una jueza vinculada familiarmente al periodista Hugo Alconada Mon. El episodio abrió un nuevo debate sobre los límites de la lealtad dentro del oficialismo y sobre el lugar que ocupan figuras con peso propio dentro de la coalición gobernante.

En diálogo con Canal E, el analista político Federico González analizó la posición de Patricia Bullrich, el rol de Karina Milei en la estructura de poder del Gobierno, la influencia de Mauricio Macri y las posibles consecuencias políticas del caso Libra.

Patricia Bullrich y una construcción política propia

Para González, uno de los errores más frecuentes al analizar el presente del oficialismo es considerar a Bullrich únicamente como una funcionaria alineada con Javier Milei. Según explicó, la ministra de Seguridad mantiene una identidad política propia y objetivos que trascienden la coyuntura actual.

En ese sentido, consideró que "Patricia Bullrich tiene un proyecto propio", una característica que explica muchas de sus decisiones y posicionamientos dentro del Gobierno.

El analista recordó además que la dirigente fue una pieza clave durante el proceso electoral y en los primeros meses de gestión libertaria. Desde su perspectiva, "es una aliada estratégica de este gobierno al que no solamente le aportó gobernabilidad, sino que le aportó muchos votos".

Al mismo tiempo, señaló que algunas de sus posturas responden a cuestiones de principios y no únicamente a cálculos políticos. Bajo esa mirada, "hay cosas que ella no está dispuesta a aceptar porque van en contra de sus principios".

La influencia de Karina Milei dentro del oficialismo

Otro de los ejes centrales del análisis estuvo puesto en el rol de Karina Milei dentro de la estructura política oficialista. Para González, gran parte de las decisiones estratégicas del espacio responden a una lógica de fuerte control interno y de delimitación permanente entre aliados y adversarios.

Al describir esa dinámica, sostuvo que "a partir de ese purismo se trazan líneas divisorias, todo lo que cae afuera es enemigo", una definición que utilizó para explicar el funcionamiento político de La Libertad Avanza.

En ese contexto, considera que las diferencias entre Bullrich y el entorno presidencial podrían profundizarse con el paso del tiempo. De hecho, advirtió que "Patricia Bullrich, llegado el punto, va a chocar contra la lógica de hierro de Karina Milei".

Para el consultor, la convivencia actual responde más a una necesidad política que a una coincidencia plena de proyectos. Por eso entiende que "me imagino a mediano o largo plazo más una ruptura que una convivencia pacífica".

Macri, el poder y la disputa por el liderazgo

González también analizó el lugar que ocupa Mauricio Macri dentro del actual escenario político y las tensiones que atraviesan al espacio de centroderecha.

Según explicó, el expresidente continúa buscando mantener capacidad de influencia dentro del sistema político. Bajo esa interpretación, resumió su mirada con una frase contundente: "Mauricio Macri quiere poder".

Sin embargo, estableció una diferencia importante entre el liderazgo de Macri y el de Bullrich. Mientras observa al fundador del PRO impulsando dirigentes de su entorno, considera que la ministra construye una alternativa propia. Por eso afirmó que "a Patricia Bullrich sí la veo como proyecto propio".

Además, descartó que una fórmula integrada por ambos dirigentes resulte sencilla de concretar. A su entender, existe una relación histórica marcada por tensiones de liderazgo y autonomía política. En ese marco, sostuvo que "Patricia Bullrich se cortó sola y nunca va a ser subordinada, y menos de Mauricio Macri".

El caso Libra y los riesgos para el Gobierno

Durante la entrevista también apareció el caso Libra, una investigación que González considera especialmente delicada para el oficialismo.

Al evaluar el impacto potencial de la causa, planteó que "si hay un caso que es potencialmente peligroso para los gobiernos desde el punto de vista de la corrupción, es el caso Libra".

Según explicó, el expediente podría adquirir otra dimensión si el oficialismo perdiera capacidad de influencia política en el futuro. Bajo ese escenario hipotético, consideró que "si Milei no tuviera el poder, las probabilidades de que le vaya mal y que vaya preso son altas".

La reflexión también incluyó una mirada crítica sobre el funcionamiento del sistema judicial. Para González, "la justicia a veces mira para otro lado, sobre todo cuando alguien está en el poder", una situación que, según entiende, suele repetirse en distintos gobiernos.

Un escenario abierto rumbo a 2027

Más allá de las tensiones actuales, González cree que la principal incógnita pasa por cómo evolucionarán las ambiciones políticas de los distintos actores del oficialismo en los próximos años.

En el caso de Bullrich, considera que sus movimientos responden a una estrategia de largo plazo y a la construcción de una candidatura competitiva. Desde esa perspectiva, afirmó que "Patricia Bullrich quiere ser presidente".

Para el analista, el desafío de La Libertad Avanza será sostener la unidad interna mientras conviven dirigentes con estructuras propias, diferentes niveles de poder y aspiraciones presidenciales. Un equilibrio que, según su visión, podría volverse cada vez más difícil de administrar a medida que se acerque el calendario electoral de 2027.