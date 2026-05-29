Federico González: “El dilema de la oposición peronista es que no hay un líder indiscutible”

El analista político, Federico González, dialogó con Canal E y aseguró que la oposición peronista atraviesa una fuerte disputa de liderazgo de cara a las próximas elecciones y advirtió que el Gobierno acumula un desgaste político que todavía no logra revertir.

Sobre el escenario interno del kirchnerismo, Federico González sostuvo que, “la oposición peronista, que es una parte de la oposición, no puede resolver sus dilemas, hay un dilema estructural, porque hay dos que quieren ser, una es Cristina y otro es Axel Kicillof”. Además, remarcó que, “esa tensión no se va a resolver, se va a resolver cuando la realidad diga no hay tiempo, hagamos algo”.

Cuál es el reclamo de la oposición con respecto a Cristina Kirchner

En relación con el reclamo impulsado por Mayra Mendoza, explicó: “Le reclamó muy enfáticamente a todo el arco peronista que tienen que hacer causa común con la libertad de Cristina y pedir por la libertad de Cristina, que de acuerdo a esa lectura estaría proscripta”.

Para González, el principal problema del peronismo es la falta de una conducción clara. “En el oficialismo hay algo que no se discute, que si hubiera elecciones el candidato va a ser Milei”, señaló. Sin embargo, aclaró que, “el dilema de la oposición peronista es que no hay un líder, no hay un líder indiscutible, hay dos líderes ahí, uno es Axel Kicillof y otra es Cristina Kirchner”.

También planteó que la situación judicial de Cristina Kirchner agrega incertidumbre al armado opositor: “Lo de Cristina es como que es un problema de dos pasos, uno es que la dejen en libertad, y si la dejan en libertad, ¿qué haría Cristina? Intentaría ser candidata”.

La sentencia de la opinión pública a Manuel Adorni

Con respecto a la figura de Manuel Adorni y las polémicas recientes del Gobierno, el entrevistado consideró que el tema perdió centralidad mediática, aunque no desapareció del imaginario social. “Lo de Adorni es cosa juzgada, a ver, la opinión pública lo juzgó como que es culpable”, afirmó.

En esa línea, agregó: “Tiene que pasar algo muy extraordinario para que ese juicio deje de pesar”. Además, sostuvo que, “el mal está hecho, el daño que le hizo al Gobierno está hecho”.