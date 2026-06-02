Patricio De La Barra analizó el alcance del narcotráfico en Brasil en tiempos de elecciones

El periodista brasileño, Patricio De La Barra, en diálogo con Canal E, evaluó que la discusión sobre la seguridad pública volvió al centro de la agenda política brasileña tras el avance de iniciativas para catalogar como organizaciones terroristas al Comando Vermelho y al Primer Comando de la Capital (PCC).

De La Barra explicó que, aunque existen numerosos grupos criminales en el país, dos concentran el mayor poder: “Son 80 los grupos de narcotraficantes que actúan en todo el país, pero de esos los más importantes, los más significativos, son el Comando Vermelho en Río de Janeiro y el Primer Comando de la Capital acá en San Paulo”.

Fuerte movimiento de dinero entre los narcotraficantes de Brasil

Según detalló, estas organizaciones manejan recursos económicos extraordinarios y buscan introducirlos en la economía formal. En ese sentido, afirmó: “Ellos recaudan una cantidad impresionante de dinero, son 70 mil millones de dólares por mes que estas empresas están intentando lavar a través de la locomoción colectiva, comprando líneas de buses, puestos de gasolina y también invirtiendo en el mercado de capitales”.

De La Barra señaló que las estructuras criminales utilizan intermediarios para ocultar el origen de los fondos: “A través de criptomonedas o directamente a través de lo que se llaman acá naranjas, son las personas que interfieren para poder aplicar y lavar el dinero de estos grupos”.

La posibilidad de endurecer la lucha contra estas organizaciones cuenta con un amplio respaldo ciudadano. Asimismo, destacó que, “a la población de Brasil le cayó muy bien” y agregó que existe un fuerte consenso social para avanzar en esa dirección.

Al describir el impacto cotidiano de estas bandas, el entrevistado sostuvo: “Normalmente cuando hay algún incidente, cualquier cosa que ocurra, ellos queman buses de la locomoción colectiva, interrumpen el tránsito”.