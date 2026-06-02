Roberto Rojas apuntó contra la reforma laboral y aseguró que, “cada vez hay más trabajadores informales”

El economista, Roberto Rojas, en contacto con Canal E, cuestionó el impacto de las reformas laborales impulsadas por el Gobierno y advirtió que la flexibilización “no sirvió para generar empleo” en otras etapas de la historia argentina.

Roberto Rojas puso en duda que las reformas laborales generen más empleo y recordó antecedentes históricos. “Tuvimos dos marcos conceptuales donde la flexibilización laboral en un caso fue hecho, que fue la dictadura militar donde se disolvieron o se intervinieron los sindicatos”, señaló. Y agregó: “Más flexibilización que esa no puede haber”.

La falla de las reformas laborales a lo largo de la historia

Según desarrolló, los resultados de esos procesos fueron negativos para el mercado laboral argentino. “Antes de la dictadura el desempleo era del 2% y después de la dictadura ya saltamos a tener un desempleo, un desempleo cercano al 4 o al 5%”, afirmó. También recordó lo ocurrido durante los años noventa: “Tuvimos una ley de flexibilización laboral y sabemos como todos, como terminó ese experimento con el 24% de desempleo al fin de la convertibilidad en el año 2001”.

En relación con la actualidad, Rojas sostuvo que el avance de las plataformas digitales y la falta de controles profundizan la informalidad. “Si en realidad no hay herramientas para la gestión de buscar quién está tomando empleados en forma informal y se flexibiliza la formalización, lo que pasa es que hay cada vez más trabajadores informales”, explicó.

Además, alertó sobre los cambios tecnológicos y el impacto en el empleo joven. “Los primeros trabajos de los jóvenes” hoy están siendo reemplazados por automatización, indicó. Y sumó otra preocupación: “Si vuelve a reelegir Javier Milei” podrían impulsar “alargar la edad jubilatoria, pasar a los 70 años”, lo que consideró “una barrera de entrada para los nuevos trabajadores”.

Fuerte crecimiento del desempleo durante la era Milei

El entrevistado también apuntó contra el deterioro del tejido productivo. “Están cerrando 25.000 empresas desde que asumió Milei, en un promedio de 28 o 29 empresas por día”, afirmó. En ese contexto, señaló que muchas personas que pierden empleos formales terminan trabajando en aplicaciones: “Todavía siente que están empleados y están en plataforma”.

Sobre el modelo de desregulación económica promovido por el Gobierno, defendió la necesidad de controles estatales. “Nos agrupamos en sociedades civilizadas, somos una civilización justamente porque delegamos este tipo de regulación”, sostuvo.