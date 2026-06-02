Congreso del IAEF: empresarios buscan rentabilidad y reglas claras mientras crecen las dudas sobre la economía

En el marco del Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), realizado en el Centro de Convenciones de Buenos Aires bajo el lema "Nuevo Contexto Global, el desafío de la consolidación", empresarios y referentes económicos debatieron sobre el futuro de la actividad privada en un contexto de cambios estructurales para la economía argentina.

Según explicó Eugenia Muzio, el encuentro se desarrolla en un escenario de fuerte heterogeneidad económica. "En Argentina la economía está bastante heterogénea y muy marcada, tenemos los sectores ganadores y los sectores perdedores", señaló. En ese sentido, destacó que la posibilidad de nuevos acuerdos comerciales internacionales está impulsando a muchas compañías a buscar oportunidades fuera del mercado local.

Sectores ganadores, consumo en crisis y necesidad de reconversión

La periodista remarcó que algunos rubros muestran un claro dinamismo, mientras otros atraviesan dificultades crecientes. "Energía, minería, algunas tecnologías de la información, todo lo que sea la cadena de valor de esos sectores" aparecen como los principales beneficiados del actual contexto económico.

En contraste, advirtió que actividades tradicionales vinculadas al consumo enfrentan una situación compleja. Al respecto, recordó una definición realizada durante el evento por el empresario Federico Brown: "El consumo y los supermercados ya no son negocios, ya no da plata en Argentina".

Para Muzio, el gran interrogante que atraviesa a las empresas es cómo adaptarse a esta nueva realidad. "La duda que viene ya, y te digo de descubrir este tipo de eventos, se viene repitiendo en todos los eventos, es ¿cómo nos reconvertimos desde la positiva y desde la negativa?", sostuvo.

La problemática se vuelve aún más desafiante por el acceso al financiamiento. "Las tasas de interés siguen estando muy altas, son prohibitivas", afirmó, y agregó que muchas compañías llegan a esta etapa con elevados niveles de endeudamiento, lo que limita la posibilidad de invertir para modernizar procesos o ingresar a nuevos mercados.

Empresarios atentos a Milei y al horizonte político de 2027

Otro de los temas centrales que sobrevuela el congreso es la continuidad del rumbo económico. En ese sentido, Muzio confirmó que el escenario electoral ya forma parte de las conversaciones empresariales. "Se habla de la continuidad de Javier Milei, es decir, el clima electoral, de alguna forma, está", explicó.

La periodista señaló que los empresarios observan con atención la evolución de la imagen presidencial y las variables que impactan en la vida cotidiana. "La imagen de Milei se está deteriorando por tal y tal cosa, que son, en la mayoría, salarios, el consumo, las deudas, lo que tiene que ver con la microeconomía", comentó sobre las preocupaciones que circulan en el sector privado.

Finalmente, destacó que el Gobierno busca transmitir previsibilidad para responder a una demanda histórica de los inversores. "El gobierno está intentando vender esa continuidad para poder atender esa demanda que tiene este sector en particular", concluyó.