Agustín De Marco: "Ningún voto es homogéneo, ni el voto electoral ni el voto en caso libertario"

Una reciente encuesta realizada sobre más de 1.200 casos permitió identificar cómo impactó el caso Adorni en el electorado de Javier Milei y qué sectores muestran mayores niveles de fidelidad o desgaste. Según explicó el analista político Agustín de Marco, el voto libertario está lejos de ser homogéneo y responde a motivaciones muy diferentes.

"Ningún voto es homogéneo, ni el voto electoral ni el voto en caso libertario", afirmó el especialista, quien destacó que el objetivo del estudio fue analizar cómo reaccionan los distintos perfiles de votantes cuando aparecen situaciones que pueden afectar la imagen del espacio gobernante.

De acuerdo con los resultados obtenidos, el electorado mileísta se divide en cuatro grandes grupos: el votante ideológico o identificatorio, el votante estratégico, el votante económico y el votante antisistema o antipolítico. "El voto mileísta tiene esencialmente cuatro motivaciones distintas que están conviviendo en un solo cuerpo", explicó.

El núcleo ideológico resiste el impacto del caso Adorni

Uno de los hallazgos más relevantes del relevamiento es que el segmento ideológico continúa respaldando mayoritariamente al Presidente. Según De Marco, "el voto de identificación, el voto ideológico prácticamente no se mueve", incluso frente a cuestionamientos que afectan al entorno oficialista.

El analista sostuvo que este comportamiento responde a un mecanismo habitual de los electorados altamente identificados con un liderazgo político. "Tres de cada cuatro siguen acompañando al gobierno", señaló, al describir la solidez del núcleo doctrinario libertario.

Además, el estudio detectó diferencias en la asignación de responsabilidades dentro del oficialismo. Si bien existe una fuerte protección hacia la figura presidencial, el respaldo disminuye cuando se evalúa el rol de otros actores del espacio. "Hay un blindaje muchísimo mayor hacia el líder ideológico del proyecto", afirmó.

El votante antisistema, el sector más vulnerable

El panorama cambia significativamente cuando se analiza al votante que acompañó a Milei por rechazo al sistema político tradicional. Según De Marco, este grupo es el que presenta mayores señales de desgaste. "El voto antipolítica, claramente, lo que demuestra esta encuesta, es que no tiene una identificación con Milei o que esa identificación no es tan fuerte como se creía", sostuvo.

Para este segmento, el caso Adorni genera un conflicto más profundo porque afecta las expectativas originales con las que acompañaron al actual Presidente. "Cualquier signo de acomodamiento, en este caso, se lee como contradicción", explicó.

Al comparar el fenómeno con otros liderazgos de la región, De Marco observó una dinámica recurrente en los movimientos anti-establishment. "Hay erosión periférica que está acelerada, y el núcleo identitario que queda intacto", concluyó, al advertir que el respaldo más ideológico sigue sólido mientras los votantes más volátiles comienzan a mostrar señales de alejamiento.