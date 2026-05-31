La Secretaría de Asuntos Nucleares presentó este domingo 31 de mayo los Lineamientos de la Política Nuclear Argentina 2026, con un marcado foco en exportaciones y búsqueda de inversiones.

El asesor presidencial Santiago Caputo compartió el documento en la red social X y celebró: "Una nueva era nuclear para Argentina. La libertad avanza".

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En el documento se señala que la política nuclear se ordenará en torno a cuatro objetivos jerarquizados: exportaciones nucleares de alto valor agregado, seguridad energética, preservación y desarrollo de la capacidad tecnológica nacional y liderazgo regional y posicionamiento geopolítico.

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La Secretaría de Asuntos Nucleares es un organismo creado en diciembre de 2025 bajo la órbita del Ministerio de Economía. La dirige el abogado Federico Ramos Napoli, de 31 años, vinculado a Santiago Caputo.

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En una publicación en redes sociales, el organismo destacó que la nueva política nuclear argentina "separa con claridad la conducción política de la operación del sector”. También subrayó la orientación del plan a las inversiones: “Por primera vez, (se) convoca al sector privado a invertir para potenciar cada eslabón del sector nuclear argentino".

El documento resalta además que la Argentina "domina el ciclo completo del combustible nuclear", y que "cuenta con credenciales de no proliferación intachables”.

En esa línea, se señala que este nuevo plan busca "convertir esa capacidad técnica en industria a escala, exportaciones sostenidas y retorno verificable para el país, consolidando un sector moderno, competitivo, transparente y fundado en resultados”.

Crece la influencia de Santiago Caputo sobre el sector nuclear argentino

En los últimos meses, el alcance del asesor presidencial sobre el sector nuclear se consolidó a través de Federico Ramos Napoli, un joven abogado elegido por él . Ramos Napoli protagonizó una fuerte interna con Demián Reidel, físico y presidente de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal que controla la central de Atucha. Esto terminó en febrero de 2026 con la renuncia de Reidel en medio de cuestionamientos internos.

Tras la salida de Reidel, Ramos Napoli aumentó su control sobre el área, ganó mayor injerencia en el directorio de Nucleoeléctrica y designó en reemplazo a Juan Martín Campos, un dirigente de La Libertad Avanza alineado a él y a Caputo.

Ramos Napoli reúne una doble condición muy especial: llegó a las filas de La Libertad Avanza acompañando a Karina Milei -con quien trabajó en la secretaría general de la Presidencia- pero se ganó pronto la confianza de Santiago Caputo. Así, es una especie de nexo entre los sectores opuestos del famoso "triángulo de hierro". Y está a cargo de una de las áreas más estratégicas del Estado, tal como el propio documento reconocer.