Ricardo Moreno habló de Claudio Barrelier y el crimen de Agostina: "Metí 500 en la Muni, uno se echó un moco"

Mientras crecen las críticas dentro del oficialismo, el concejal oficialista Ricardo Moreno defendió su decisión de haber promovido el ingreso de Claudio Barrelier a la Municipalidad y relativizó responsabilidades al señalar: "metí 500 a la administración pública, el pibe se echó un moco". Para profundizar las críticas, afirmó que es publicidad gratis para su trabajo profesional.

La conmoción por el crimen de Agostina Vega sigue generando réplicas políticas en Córdoba. Esta vez, el foco quedó puesto sobre el abogado penalista Ricardo Moreno, luego de que se conociera un audio enviado a dirigentes y militantes de su espacio en el que intentó explicar su vínculo con Claudio Barrelier, uno de los principales acusados en la investigación por la desaparición y muerte de la adolescente de 14 años.

En el mensaje, cuya autenticidad fue corroborada por distintas fuentes vinculadas al dirigente peronista, Moreno reconoció haber impulsado el ingreso de Barrelier a la Municipalidad de Córdoba y relativizó el hecho al compararlo con cientos de incorporaciones realizadas durante su trayectoria política.

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"Así como entra un pibe, entran 500 a la administración pública. De 500, uno está dentro de lo que es el juego, hermano", afirmó el concejal en el audio. "Lo hice entrar con un certificado en blanco", dando a entender que no tenía antecedentes.

La frase cayó como una bomba en sectores del peronismo provincial, que desde la aparición de los restos de Agostina en un descampado enfrentan una creciente presión pública para explicar los vínculos políticos del detenido. "Políticamente también lo asocian a (Daniel) Passerini, lo asocian a (Martín) Llarryora, lo asocian a todo el peronismo en su conjunto", agregó.

Un vínculo que incomoda al oficialismo

La situación resulta especialmente delicada porque Moreno no sólo promovió el ingreso de Barrelier a la Municipalidad durante la gestión de Martín Llaryora, sino que además fue su abogado defensor en una causa judicial anterior.

Actualmente, la defensa del detenido está a cargo del penalista Jorge Sánchez del Bianco, yerno de Moreno y esposo de Carla Moreno, funcionaria provincial.

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La acumulación de esos vínculos generó malestar dentro de distintos sectores del oficialismo, donde algunos dirigentes consideran que el caso provoca un fuerte desgaste político para el peronismo cordobés en uno de los episodios criminales que más conmoción social generó en los últimos años.

La decisión del intendente Daniel Passerini de desvincular a Barrelier de la Municipalidad buscó contener el impacto institucional del caso. Sin embargo, la difusión del audio volvió a colocar a Moreno en el centro de la escena.

Lejos de intentar bajar el perfil de la controversia, Moreno también admitió que la exposición pública derivada del caso tiene efectos sobre su actividad profesional.

"Profesionalmente a mí me sirve un montón. Me conoce más gente de la que me conocía", afirmó en el audio enviado a sus allegados.