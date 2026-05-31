Caso Agostina: De Loredo y Bornoroni embisten contra Garzón y Juez impulsa un jury de destitución

La confirmación del hallazgo de restos humanos que pertenecen a Agostina Vega, abrió un nuevo frente de conflicto político. Tras la conferencia de prensa brindada en la noche del sábado por el fiscal Raúl Garzón, referentes de la oposición provincial -Luis Juez, Rodrigo de Loredo y Gabriel Bornoroni- cuestionaron duramente tanto la conducción de la investigación como el tono elegido por el funcionario judicial para comunicar el peor final de la adolescente de 14 años desaparecida en la ciudad de Córdoba.

Luego de una semana marcada por rastrillajes, allanamientos y pericias, y bajo una fuerte presión social que se profundizó tras conocerse el trágico desenlace, las críticas opositoras se concentraron sobre la figura del fiscal Garzón, pero también el embate fue dirigido al ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros.

Los tres referentes de la oposición cordobesa apuntaron a la ausencia de autocrítica, cuestionaron la forma en que se comunicó el hallazgo y vincularon el caso con reclamos más amplios sobre seguridad, justicia y la relación entre el poder político y determinadas estructuras partidarias.

La reacción más contundente llegó desde el Frente Cívico. El senador Juez anunció que instruyó a los legisladores de su espacio en la Unicameral para impulsar un pedido de jury de destitución contra Garzón por presunto mal desempeño.

"En el medio del dolor y la angustia que como padre no puedo dejar de acompañar y expresar, tengo la necesidad de decir basta. Los cordobeses no nos merecemos esto; no necesitamos fiscales partidarios ni incompetentes cuidando a nuestros hijos", lanzó el opositor.

En su duro embate, luego del contacto de anoche -en vivo- de Garzón con la prensa local y nacional, el senador y abogado penalista afirmó: "Si decir esto en este momento nos pone en un lugar incómodo, lo lamento; no estoy dispuesto a callarme ante tanta mentira e incompetencia institucional”.

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En su pronunciamiento, Juez expresó que les ordenó a sus legisladores del bloque Frente Cívico que avancen con la presentación del “jury por mal desempeño” al fiscal Garzón, y le pidió públicamente -en nombre de los cordobeses- al gobernador que “le solicite la renuncia al ministro Quinteros por incompetente".

El mensaje fue difundido a través de redes sociales y replicado por dirigentes juecistas, entre ellos el jefe de bancada del Frente Cívico en la Legislatura, Walter Nostrala. No obstante, la reacción en el universo digital fue dispar, aunque los primeros comentarios fueron muy críticos contra el senador al reclamarle que “deje de hacer campaña con el femicidio de Agostina”.

“Política barrabrava”

Desde la UCR, De Loredo también cargó duro contra el fiscal y el gobierno provincial. Tras exigir justicia por Agostina, el radical cuestionó la exposición pública de Garzón: "La conferencia del fiscal no merece el menor análisis, un ejercicio de petulancia inaceptable en momentos de mucha sensibilidad y ante demandas que aún continúan sobre el abordaje de la investigación. Atronador el silencio del ministro".

Pero además desplegó munición pesada contra el oficialismo provincial: "Todo lo que está pasando en nuestra Córdoba demuestra que la política barrabrava se apropió de la ciudad y la provincia. Van a tener que dar muchas explicaciones por cubrir y proteger mafias de todo tipo".

La embestida del referente radical apuntó especialmente a la relación laboral y de militancia gremial que tiene el principal imputado y detenido de la causa, Claudio Barrelier, con sectores vinculados al peronismo, al que en las próximas horas se le agravará la calificación legal por el homicidio de la menor.

En la misma línea se expresó la legisladora Alejandra Ferrero. "La dolorosa muerte de Agostina expuso lo peor de la política: un peronismo que transa con mafias, que nombra a delincuentes como punteros políticos, que los encubre; un fiscal carente de sensibilidad y un sistema salpicado de contradicciones, demoras y sospechas que contribuyen a la desconfianza de los cordobeses. ¿En manos de quién estamos?", fustigó.

"Mi más sincero acompañamiento a esa familia que tuvo que atravesar no solo esta tragedia sino ser víctima de un sistema tan nefasto y oscuro. Que su muerte no sea una estadística más y sirva para que se produzcan cambios verdaderos", completó la dirigente deloredista.

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Un "fiscal político"

Las críticas también llegaron desde La Libertad Avanza (LLA). El diputado Bornoroni vinculó el caso con sus cuestionamientos al sistema judicial y a la política de seguridad provincial. "Córdoba fue golpeada por un crimen terrible. Acompañar a sus familiares y seres queridos debe ser la prioridad. Y que su crimen no quede impune", señaló el referente libertario en Córdoba, al tiempo que cuestionó que el principal sospechoso estuviera en libertad pese a antecedentes judiciales y afirmó: "Ese es el garantismo que critico y al que me opongo".

Sobre la conferencia de prensa, el jefe del bloque LLA en la Cámara Baja fue especialmente duro con Garzón. "Indigna que la incertidumbre, la angustia y el dolor quieran ser tapados por un fiscal prepotente y arrogante que se convirtió en vocero del Gobierno de Córdoba. Un fiscal político, un fiscal del oficialismo provincial para quien todo estuvo bien. Con autocrítica cero".

También apuntó contra el ministro Quinteros. "Indigna un ministro de Seguridad que enmudeció, que prefirió el silencio frente a un crimen tan aberrante. Ninguno de los dos fue capaz de mostrar algo de empatía con la víctima y con la sociedad que les reclama respuestas", cuestionó.

Bornoroni sostuvo además que "la justicia está cooptada en gran parte" y que "el mensaje de impunidad es total: si sos militante y tenés contactos podés zafar". Finalmente, reclamó un debate sobre la aplicación del sistema penal en la provincia y sentenció: "El garantismo del Gobierno provincial no va más".

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Apartamiento

Por su parte, el legislador Dante Rossi (Construyendo Córdoba) presentó una nota dirigida al titular del Ministerio Público Fiscal, Carlos Lezcano, solicitando el apartamiento de Garzón de la investigación. "Pedimos la inmediata sustitución del fiscal Raúl Garzón de la causa de Agostina", declaró.

Al fundamentar el planteo, Rossi sostuvo que el funcionario judicial actuó con "soberbia, falta de empatía y desprecio hacia los periodistas, que son quienes informan a la sociedad frente a un caso de semejante repercusión".

"La tarea de un fiscal en una investigación que genera conmoción social debe ser moderada, respetuosa y cauta. No se hizo cargo de ninguna responsabilidad que pudo caber en la investigación. Evidentemente, no está a la altura de una causa como esta", concluyó el parlamentario.

Con distintos matices, pero con un denominador común, la oposición convirtió la conferencia de Garzón en el nuevo eje de cuestionamiento al oficialismo provincial. Mientras el caso Agostina sigue generando conmoción social, el impacto político de la investigación ya se instaló en la agenda cordobesa.