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De Loredo y la IA apuntaron contra la cantidad de empleados municipales

En su despacho, el exlegislador auditó la evolución del personal del Palacio 6 de Julio mediante ChatGPT. El diagnóstico del algoritmo ratificó el fuerte crecimiento de la estructura estatal, reactivó sus críticas al gigantismo municipal y abrió interrogantes sobre el trasfondo electoral para 2027.

De Loredo IA
IA. De Loredo utilizó Chat GPT para analizar el crecimiento de la planta municipal. | Fino Pizarro
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Producido por la Redacción de Perfil
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El exdiputado nacional Rodrigo de Loredo usó la inteligencia artificial en su despacho para cruzar las planillas de personal del Palacio 6 de Julio. El diagnóstico del algoritmo ratificó su sospecha previa y reavivó una histórica lucha del radical: el peso del empleo público en el Municipio..

Rodrigo de Loredo volvió a la carga con uno de sus blancos preferidos de los últimos años: el gigantismo estatal de la Municipalidad de Córdoba. Pero esta vez cambió el método. En la intimidad de su oficina, el legislador sentó a la Inteligencia Artificial a la mesa de examen, cargó las series históricas de las partidas presupuestarias y el resultado que le brindó el Chat GPT no dejó dudas: la planta de empleados municipales se duplicó en el mediano plazo.

Para el líder de Loredismo, no se trata de un mero error de cálculo administrativo o de necesidades operativas de una ciudad en crecimiento. Es, lisa y llanamente, una matriz de construcción política.

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Radiografía

De Loredo apuntó contra la estructura del Suoem y los ingresos de personal; fue el eje de sus principales batallas discursivas en las campañas por la intendencia. Sin embargo, el cruce de datos con ChatGPT le permitió procesar las curvas de pases a planta, contrataciones y precarizados de las sucesivas gestiones peronistas en la capital.

El diagnóstico que devolvió la IA fue contundente: el volumen de la estructura estatal creció al doble, generando una inercia fiscal que hoy asfixia los recursos que deberían volver al vecino en obras, bacheo y servicios básicos.

El nudo más político del análisis que De Loredo conversó con la tecnología apunta directo a los tableros de votación. En el entorno del diputado entienden que esta duplicación de la masa tendrá su impacto electoral de cara a los armados que ya se proyectan para 2027.

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