Iván Cachanosky: "La inflación está de vuelta empezando a entrar en el proceso de desinflación"

La inflación de mayo podría marcar un nuevo paso en la desaceleración de los precios en Argentina. Según explicó Iván Cachanosky, economista de la Fundación Libertad y Progreso, las mediciones privadas ubican el índice mensual cerca del 2,1%, un dato que considera alentador para consolidar la tendencia descendente.

"El mes de mayo nos cerró en 2,1, un poquitito más abajo de lo que les están dando otras consultoras", señaló el especialista. Además, destacó que un registro de entre 2,1% y 2,3% sería una señal positiva porque "la inflación está de vuelta empezando a entrar en el proceso de desinflación".

Sin embargo, advirtió que todavía queda camino por recorrer. "Hay que quebrar esa línea de dos y empezar alguna inflación con un número de uno", sostuvo, aunque aclaró que ese escenario recién podría observarse a partir de agosto y dependerá también de factores externos como los conflictos geopolíticos y la evolución del precio del petróleo.

Alimentos, tarifas y expectativas para junio

Respecto de la canasta básica, Cachanosky destacó que los alimentos mostraron una evolución favorable durante mayo. "El desempeño de los alimentos el mes pasado nos dio bien, con una buena noticia, por debajo de la inflación", afirmó.

No obstante, remarcó que la inflación núcleo continúa siendo un indicador a monitorear. Según explicó, este componente registró una variación algo superior al promedio general, lo que podría derivar en una desaceleración más lenta de los precios durante los próximos meses.

En relación con junio, el economista indicó que las recientes actualizaciones tarifarias obligaron a revisar las previsiones. "Lo veíamos en 1,9, pero con todos esos incrementos que se vienen, lo vemos más cerca del 2 o de vuelta 2,1", explicó.

Segundo semestre: consumo, tasas y reservas

De cara a la segunda mitad del año, Cachanosky considera que habrá una mejora gradual de la actividad económica, aunque lejos de una recuperación plena. Para ilustrarlo, utilizó una metáfora: "Si estaba lloviendo torrencialmente, bueno, paró de llover, sigue nublado, hay alguna otra llovizna, pero salís de un escenario que daba miedo".

El economista también sostuvo que la baja de la inflación y una eventual reducción de tasas podrían impulsar el consumo y contribuir a una disminución de la morosidad. En ese sentido, afirmó que "la economía real también viene pidiendo un respiro".

Sobre el frente financiero, destacó la importancia de fortalecer las reservas internacionales para reducir la vulnerabilidad frente a futuros shocks externos y a la incertidumbre electoral de 2027. Además, consideró que el mercado observa con atención la capacidad del Gobierno para acumular divisas y sostener el cumplimiento de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional.

Finalmente, valoró la relación actual con el organismo internacional: "Es verdad que reservas no cumplió, pero el resto lo viene cumpliendo, y eso es una señal positiva, y yo creo que el fondo lo está valorando".