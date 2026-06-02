Daniel Bilota: “Bullrich toma una prudente distancia cada vez que ve algún tambaleo del Gobierno”

La decisión del Gobierno nacional de retirar el pliego de la jueza María Verónica Michelli abrió un nuevo foco de conflicto político y legislativo. Para el analista político, Daniel Bilota, la medida no solo generó incomodidad entre los aliados parlamentarios del oficialismo, sino que también volvió a poner en escena la estrategia política de Patricia Bullrich frente a las dificultades del Gobierno.

Según explicó Bilota, la situación provocó fuertes cuestionamientos entre los senadores que habían acompañado el proceso de designación. “Técnicamente el Gobierno no puede retirar el pliego porque ya obtuvo un dictamen de la Comisión de Acuerdos Constitucionales”, afirmó.

Malestar en el Senado por el retiro del pliego

El analista señaló que existe una marcada molestia entre legisladores que habitualmente respaldan al oficialismo. “Hay muchos senadores que votan por lo general con el Gobierno que están muy molestos con esto”, remarcó. A su entender, el conflicto excede el caso puntual de Michelli y se relaciona con una defensa de las atribuciones institucionales de la Cámara alta.

En ese sentido, sostuvo que varios sectores interpretan la medida como “un avasallamiento a las facultades que tiene el Senado”, debido a que el proceso ya había avanzado con el correspondiente dictamen legislativo.

Bullrich, Macri y los movimientos de cara al futuro político

Consultado sobre la postura de Patricia Bullrich, Bilota consideró que la ministra de Seguridad vuelve a mostrar un comportamiento político que ya exhibió en otras etapas de su carrera. “Cada vez que Bullrich vea al Gobierno algún tipo de desequilibrio o tambaleo, toma una prudente distancia”, aseguró.

Además, recordó que este tipo de movimientos no son novedosos en la trayectoria de la dirigente. “No es nuevo en Bullrich, yo creo que es un experto en romper con un partido cuando entran dificultades”, expresó.

El analista también reveló que existe un sector empresarial interesado en una eventual reconciliación entre Bullrich y Mauricio Macri. Según indicó, algunos actores del denominado círculo rojo impulsan la construcción de una alternativa electoral que conserve rasgos del actual oficialismo, aunque sin depender directamente de Javier Milei.

Para Bilota, uno de los principales desafíos de Bullrich será diferenciarse políticamente sin quedar asociada al proyecto libertario. “Hay que ver cómo lo lee el electorado”, advirtió, al recordar que la sociedad ha demostrado una creciente autonomía respecto de las estrategias partidarias tradicionales.

Finalmente, el analista fue especialmente crítico respecto de la imagen que proyecta la dirigente ante parte de la opinión pública. “No debe haber una mejor representante de la Argentina de la casta política que Bullrich, precisamente por esto que citamos, por su capacidad de cambiar de partido político”, afirmó.

Respecto del Gobierno, Bilota consideró que la economía seguirá siendo el principal activo de la gestión de cara a 2027, aunque advirtió sobre las dificultades para atraer inversiones y consolidar la confianza internacional. En paralelo, señaló que una eventual crisis económica podría potenciar el impacto de los cuestionamientos vinculados a la corrupción y la credibilidad institucional.