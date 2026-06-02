Matías Kulfas cuestionó el Súper RIGI y advirtió que no garantiza inversiones transformadoras

El proyecto de Súper RIGI impulsado por el Gobierno nacional abrió un fuerte debate sobre la estrategia de desarrollo productivo que necesita la Argentina para atraer inversiones en sectores de alto valor agregado. Aunque la iniciativa apunta a actividades como la inteligencia artificial, los semiconductores, la biotecnología avanzada y la industrialización de recursos naturales, el economista Matías Kulfas considera que el esquema presenta limitaciones estructurales que ponen en duda su capacidad para transformar la matriz productiva del país.

A través de un informe elaborado por la consultora Audemus, Kulfas analizó el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso y sostuvo que la propuesta ofrece amplios beneficios fiscales y regulatorios, pero sin exigir compromisos concretos en materia de innovación, desarrollo tecnológico o generación de capacidades locales.

Qué es el Súper RIGI y qué sectores busca impulsar

El régimen fue presentado por el Gobierno el pasado 23 de mayo con el objetivo de atraer inversiones superiores a los USD 1.000 millones en actividades consideradas estratégicas para el futuro de la economía. Entre ellas aparecen los centros de datos para inteligencia artificial, la producción vinculada a semiconductores, la biotecnología, la electromovilidad, el hidrógeno verde y la industrialización de minerales.

Según el informe, el programa busca diferenciarse del RIGI original porque apunta a actividades que todavía tienen escaso desarrollo en Argentina o se encuentran en etapas experimentales. Sin embargo, Kulfas advierte que los beneficios propuestos no están acompañados por mecanismos que garanticen transferencia tecnológica, investigación local o integración con proveedores nacionales.

Las críticas al esquema de incentivos

Uno de los principales cuestionamientos del exministro de Desarrollo Productivo apunta a la ausencia de contrapartidas para las empresas que adhieran al régimen. El proyecto contempla una reducción del Impuesto a las Ganancias al 15%, beneficios cambiarios, exenciones arancelarias y estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria durante 30 años.

Para Kulfas, el problema es que esos incentivos no están vinculados a objetivos concretos de desarrollo productivo. El informe destaca que no existen exigencias de inversión en investigación y desarrollo, utilización de proveedores locales, generación de empleo calificado o incorporación de capacidades tecnológicas dentro del país.

Desde esa perspectiva, el economista sostiene que la iniciativa se limita a ofrecer ventajas regulatorias y tributarias sin construir las condiciones necesarias para que surjan nuevas industrias competitivas.

La comparación con Brasil y Chile

Uno de los ejes centrales del análisis es la comparación con las políticas industriales implementadas en otros países de la región. Según Audemus, las inversiones más importantes en electromovilidad, infraestructura digital, minería y sectores tecnológicos se concentraron en Brasil y México, países que combinaron incentivos con estrategias activas de desarrollo productivo.

El informe pone como ejemplo el programa brasileño ReData, diseñado para atraer centros de datos. Allí, los beneficios fiscales están condicionados al uso de energías renovables, inversiones en investigación y desarrollo, mejoras en eficiencia hídrica y compromisos de abastecimiento para el mercado interno.

Para Kulfas, esa diferencia refleja dos modelos distintos de política económica: uno que negocia condiciones con los inversores y otro que prioriza la eliminación de restricciones sin exigir compromisos adicionales.

Qué inversiones podrían llegar y cuáles parecen poco probables

El informe considera que algunos proyectos vinculados a centros de datos y al desarrollo de infraestructura para inteligencia artificial podrían verse favorecidos por el nuevo régimen. También identifica oportunidades asociadas al GNL y a la expansión de proyectos energéticos vinculados a Vaca Muerta.

Sin embargo, el panorama es menos optimista para sectores como los semiconductores avanzados o la biotecnología. Según el análisis, no existen antecedentes recientes de inversiones de gran escala en esos segmentos dentro de América Latina y la competencia internacional es extremadamente intensa.

La conclusión de Kulfas es que los incentivos fiscales, por sí solos, difícilmente alcancen para modificar la localización global de industrias que dependen de ecosistemas tecnológicos complejos, infraestructura especializada y políticas de largo plazo.

El debate sobre el modelo de desarrollo

Más allá de la discusión puntual sobre el Súper RIGI, el informe plantea un debate de fondo sobre el papel que debe desempeñar el Estado en la promoción de nuevas actividades productivas.

Para Audemus, las experiencias internacionales muestran que las inversiones transformadoras suelen instalarse en países que cuentan con cadenas productivas desarrolladas, instituciones tecnológicas, financiamiento estratégico y reglas que incentivan la generación de capacidades locales.

En ese contexto, Kulfas advierte que la Argentina corre el riesgo de repetir un esquema basado exclusivamente en ventajas fiscales sin lograr avances significativos en materia de innovación, industrialización y empleo de calidad. La discusión parlamentaria del proyecto será, según el economista, una oportunidad para revisar esos aspectos y definir qué tipo de desarrollo productivo busca impulsar el país durante las próximas décadas.