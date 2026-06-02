Claudio Montiel: "El 50% de la gente que votó a Milei dice que no llega a fin de mes"

La economía sigue siendo la principal preocupación de los argentinos. Según un estudio realizado por Centrix, el 63% de los encuestados considera que el rumbo económico necesita modificaciones, mientras que seis de cada diez afirman que la situación económica influirá en su voto en las elecciones presidenciales de 2027.

Para Claudio Montiel, director de Centrix, la principal tensión se observa entre los indicadores macroeconómicos y la realidad cotidiana de los hogares. "La situación económica está complicada en el día a día de la gente", afirmó. En ese sentido, explicó que mientras algunos sectores muestran mejoras, una parte importante de la población sigue enfrentando dificultades para cubrir sus gastos mensuales.

El consultor destacó además un dato que considera una señal de alerta para el Gobierno: "El 50% de la gente que votó a Milei en octubre del año pasado dice que no llega a fin de mes". Según indicó, este fenómeno comienza a impactar sobre un aspecto central para cualquier administración: la confianza en el modelo económico.

La economía cotidiana erosiona la confianza social

Montiel señaló que sectores clave como el comercio, la industria y la construcción continúan afectados por la caída de la actividad. A su vez, sostuvo que el Gobierno mantiene un núcleo duro de apoyo cercano al 33%, pero enfrenta dificultades para retener al electorado moderado que resultó decisivo en el triunfo presidencial.

"Lo que la gente no está diciendo es que se incluya el gobierno o que cambie de presidente; lo que está diciendo es que con lo que ve en el día a día no alcanza", explicó.

Otro dato preocupante surge de la percepción sobre la inflación. Según el estudio, una amplia mayoría considera que los índices oficiales no reflejan lo que sucede en la economía real. "Hace mucho tiempo que la gente no cree en el dato del INDEC", sostuvo Montiel.

Inflación, ingresos y voto: las claves hacia 2027

El informe también revela que las dificultades económicas afectan directamente el poder adquisitivo. "El 67% de los encuestados indica que no llega al 20 de cada mes", remarcó el analista, quien además señaló un aumento del endeudamiento de las familias para afrontar gastos corrientes.

Respecto de las preocupaciones sociales, explicó que la inestabilidad económica lidera ampliamente las respuestas, seguida por la corrupción y la inflación. Sin embargo, consideró que, al momento de votar, el factor económico termina predominando sobre cualquier otro tema. "La gente misma te lo dice en las encuestas, te dice que va a terminar votando con el bolsillo", afirmó. En esa línea, sostuvo que la evolución de los ingresos, el empleo y el consumo será determinante para definir el escenario político de los próximos años.

Para Montiel, la clave estará en observar si las mejoras macroeconómicas logran finalmente trasladarse a la economía doméstica. De lo contrario, el malestar económico podría seguir erosionando la confianza de amplios sectores de la sociedad.