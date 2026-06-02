Reforma laboral: cómo cambiarán los recibos de sueldo y qué impacto tendrá el nuevo Fondo de Asistencia Laboral

La implementación de la Ley de Modernización Laboral comienza a mostrar sus primeros efectos concretos. Según explicó Gastón Fernández Celi, tributarista del Grupo GNP, uno de los cambios más visibles será la modificación en los recibos de sueldo, que incorporarán información detallada sobre el costo laboral que afrontan las empresas.

"Lo que va a empezar a ver el empleado es el costo que paga la compañía", señaló el especialista. Hasta ahora, los trabajadores observaban únicamente el salario bruto y los descuentos correspondientes a jubilación, obra social y PAMI. Con el nuevo esquema, también se exhibirán las contribuciones patronales, los aportes a la seguridad social y otros costos asociados al empleo.

Además, destacó que "todo eso se va a ver en el recibo", incluyendo un gráfico que permitirá visualizar cómo se distribuyen los distintos componentes del costo laboral. Según explicó, la medida apunta a brindar mayor transparencia y ayudar a comprender que los aportes y contribuciones pueden representar entre un 40% y un 50% adicional sobre el salario de bolsillo.

Nuevos recibos de sueldo: cuándo comenzarán a aplicarse

Respecto de los plazos de implementación, Fernández Celi indicó que la modificación debería comenzar a regir a partir de julio, dado que el decreto establece su vigencia desde el mes posterior a su publicación. "No es que va a cambiar el costo laboral o va a cambiar el cálculo. Simplemente, se va a mostrar una serie de conceptos que el empleador lo sabe, lo tiene, pero que no estaba en ese papel que recibe el empleador", aclaró.

El especialista remarcó que las empresas ya cuentan con la información necesaria y que el desafío principal será adecuar los formatos de liquidación para incorporar los nuevos datos exigidos por la normativa.

Fondo de Asistencia Laboral: cómo funcionará el nuevo sistema

Otro de los puntos centrales de la reforma es la creación del Fondo de Asistencia Laboral, previsto para entrar en funcionamiento desde noviembre, una vez que se completen las reglamentaciones y se constituyan los instrumentos financieros necesarios.

Fernández Celi explicó que "el empleador sigue estando obligado a pagar las indemnizaciones y es el responsable por el pago de las indemnizaciones", aunque ahora podrá recurrir a fondos previamente constituidos para afrontar esos costos.

El sistema se financiará con una porción de recursos que actualmente se destinan al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), lo que abrió un debate sobre el impacto en la financiación del régimen jubilatorio. En ese sentido, advirtió que "el primer punto que va a tocar es la financiación del sistema de reparto".

Finalmente, sostuvo que el objetivo oficial es incentivar la formalización laboral, reducir contingencias para los empleadores y otorgar mayor previsibilidad en los procesos indemnizatorios mediante mecanismos de actualización definidos por inflación más un adicional del 3%.